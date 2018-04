D8 přes Středohoří: spása pro lidi, či tragédie pro přírodu?

To není reálná situace, ale pouze film. Díky počítačovým trikům domalovali autoři snímku dálnici do krajiny.

Státní Ředitelství silnic a dálnic si nechalo snímek s herci Janou Paulovou a Jakubem Prachařem natočit před dvěma lety, aby si ve sporu o dálnici přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří získalo na svou stranu veřejnost.

Ve skutečnosti stavbaři nevybetonovali kvůli dlouholetým sporům s ochránci přírody v chráněném území ani metr země.

Stroj času - pohled do budoucna

Zatím jsme vám v seriálu Stroj času nabízeli obrázky z míst, které lidská ruka výrazně změnila – ať k lepšímu, nebo k horšímu. Dnes uděláme výjimku a vydáme se ve Stroji času kupředu: jak se změní Středohoří, pokud ho skutečně protne dálnice?



To není tunel, ale přechod pro zvěř

Ze zhruba desetiminutového filmu za stovky tisíc korun vyznívá tato otázka jednoznačně. Dálnice výrazně ulehčí obcím, přes které dnes projíždí tisíce kamionů i osobních aut, a navíc nijak zvlášť nepostihne okolní přírodu.

"Tady vpravo jsou protihlukové a protiexhalační valy pro ochranu fauny a flóry na úpatí kopce Lovoš, který se tyčí přímo nad městem Lovosice," říká herec Prachař, který ve snímku ztvárnil stopaře, píšícího o virtuální dálnici disertační práci.

"A co je tenhle krátký tunel?" ptá se herečka Paulová. Hraje 'nevzdělanou' řidičku, která se od svého spolucestujícího ráda nechá poučit o tom, jak je dálnice bezvadná.

"To není tunel v pravém slova smyslu, ale přechod pro divokou zvěř přes dálnici v místě ejího největšího výskytu," rád poučí řidičku stopař ve snímku, který je například k vidění na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR).

Ochranný protihlukový tubus na mostě přes obec Vchynice na D8 pod vrchem Lovoš (v dálce Milešovka), asi 1 km od křižovatky do Lovosic.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Dálnice, to je přece i méně nehod

Podle ŘSD ČR bude nová dálnice bude pěkná, hezky obkrouží kopce Českého středohoří (případně se do nich zavrtá), pomůže tamním obyvatelům a podle silničářů má i jednu velkou výhodu: bude mnohem bezpečnější než tradiční dvouproudá komunikace.

Ředitelství silnic a dálnic si loni nechalo vypracovat speciální průzkum o dopravních nehodách, který kombinoval počty nehod na konkrétních úsecích silnic a dálnic s intenzitou dopravy.

Z výzkumu vyplynulo, že takzvaná relativní nehodovost je na cestě mezi Lovosicemi a Teplicemi, kde se kvůli sporům s ekologickými organizacemi zatím nepodařilo postavit dálnici D8.

Výzkum vůbec dopadl lépe pro dálnice. Jako nejbezpečnější vyšel obchvat kolem Plzně a špatně nedopadla ani tolik kritizovaná brněnská dálnice D1. "Relativní nehodovost je zde v mezích průměru mezi dálnicemi a výrazně nižší v porovnání se silnicemi," vysvětlil Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

DÁLNICE PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Délka: 16,4 kilometrů.

Dokončení: Záleží na soudech, možná už na konci 2007, možná až o několik let později.

Cena: Zhruba 8,5 miliardy korun, varianta s dlouhým tunelem by stavbu prodražila asi o 2 miliardy.

Odpůrci dé osmičky uspěli u ombudsmana

Ekologické organizace ale trvají na svém: dálnice D8 nepřiměřeně zasáhne do chráněné krajiny, České středohoří už nikdy nebude takové jako dřív.

Proto také původně navrhovaly, aby dálnice vedla pod Středohořím dlouhým tunelem, později ustoupily a nyní požadují "pouze" tříkilometrový tunel (jedná se o tunel Kubačka).

Ani s ním ovšem nesouhlasili silničáři, a proti byli i zastupitelé Ústeckého kraje. Namítají, že přírodu dostatečně ochrání tunel dlouhý necelý kilometr. Argumentují navíc tím, že změna plánu by si navíc vyžádala další miliardy a několikaleté prodloužení stavby.

Jenže odpůrci dálnice získali mocného spojence. Uspěli u veřejného ochránce lidských práv Otakara Motejla. Ten tvrdí, že úřady při povolování dálnice přes Středohoří několikrát porušily různé zákony.

Například ministerstvo dopravy, které podle Motejla předložilo na počátku 90. let vládě koncepci rozvoje dálnic do roku 2005, která obsahovala i úsek přes Středohoří, ovšem aniž by byla tato trasa posouzena podle vlivu na životní prostředí.

"Na porušení zákona v této věci upozornilo také šetření Nejvyššího kontrolního úřadu," připomněl Motejl ve své závěrečné zprávě.





Vjezd dvou oddělených částí dálnice D8 do tunelu Prackovice ve zbytku starého stejnojmenného lomu, asi 8,5 km od křižovatky do Lovosic

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Motejl také doporučoval dlouhý tunel

Státním úřadům Motejl vytknul také to, že krajinářské hodnocení dálnice v letech 1994 a 1995 se uskutečnilo, aniž k němu měla přístup veřejnost.

Ombudsman se přiklonil k názoru ekologických hnutí, aby se úřady pokusily zachránit, co se dá – když už je o trase rozhodnuto –, a vedly dálnici dlouhým tunelem. Při svém doporučení vycházel i z návrhu Ivana Vorla z Fakulty architektury ČVUT, který tunel před několika lety také doporučoval.

"Současná trasa totiž závažným způsobem poškozuje unikátní krajinný ráz, ojedinělý ze středoevropského hlediska," uvedl Vorel.

Jak nakonec bude dálnice přes Středohoří vypadat, ovšem zatím není jasné. Stát trvá na své variantě s krátkým tunelem, ekologická hnutí v čele s Dětmi Země chtějí dlouhý tunel. Jasné je zatím jediné: spor musí rozhodnout soud...

NEBUDE-LI vybudován tunel Kubačka, bude třeba postavit 500 metrů dlouhou estakádu Prackovice nad levým úbočím Labe - rozdíl porovnejte na snímku. Podrobné informace o tunelu - ČTĚTE ZDE.





Zdroj: Miroslav Patrik, hnutí Děti země

Redakce iDNES děkuje za poskytnutí videa vizualizace D8 Ředitelství silnic a dálnic ČR. Za konzultace a informace děkuje Miroslavu Patrikovi z hnutí Děti Země.

V seriálu mapujeme místa, která se v posledních desetiletích zásadně změnila. Všímáme si objektů, po nichž nezůstalo nic, jen jizvy v duších lidí nebo vzpomínky. Chceme ale naopak přibližovat i místa, která, kdysi zdevastovaná, povstala z popela..