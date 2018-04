Czech Skipass 2015/2016, novinky na horách a pár zimních akcí

Czech Skipass je lyžařská permanentka na celou sezonu, která zjednoduší a zpestří zimu všem nadšeným lyžařům. Za 11 000 korun si dospělí (plus junioři a senioři za 9 000 a děti za 8 000 korun) zalyžují už ve třiadvaceti velkých zimních středicích, která se dokázala domluvit na spolupráci.

Kam s Czech Skipassem?

Nápad, který by českým lyžařům umožnil s jedinou permanentkou procestovat více míst, vznikl v roce 2014 v Krkonoších. U jeho zrodu stála střediska ze Špindlerova Mlýna a SkiResort Černá hora – Pec, postupně se přidaly další areály. Letos jich je třiadvacet, skipass platí pro běžné lyžování a s jedinou výjimkou i pro večerní lyžování.

Několik areálů pro zimu 2015–2016 nachystalo moderní lanovky s vyhřívanými sedačkami, krytými bublinou.

Permanentku seženete u pokladen všech zapojených středisek, tedy kromě již zmíněných dvou areálů ve Ski Areálu Malá Úpa, Ski Family Dolní Dvůr, ve Ski areálu Herlíkovice – Bubákov, ve Vítkovicích, na Monínci, ve SKIARÉNĚ Jizerky (Tanvaldský Špičák, Bedřichov, Severák), na Klínovci i na Plešivci v Krušných horách, anebo na šumavském Špičáku a ve Skiareálu Lipno. S Czech Skipassem si zajezdíte také na Dolní Moravě, ve Ski areálu Kouty, v Deštném, na Kohútce a ve Ski Areálu Bílá.

Novinky roku 2016

Mezi nejviditelnější změny na českých horách patří nové lanové dráhy. Například ve SkiResortu Černá hora – Pec vyrostla šestisedačková lanovka HOFMANKY EXPRESS s vyhřívanými sedačkami krytými bublinou, vůbec nejrychlejší lanovka svého druhu v Česku, a čtyřsedačková lanovka ZAHRÁDKY EXPRESS v Peci pod Sněžkou. Vyhřívaná šestisedačková lanovka krytá bublinou vás ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nově vyveze ze Svatého Petru na Pláň.

Na Dolní Moravě otevřeli unikátní Stezku v oblacích, podívat se na ni můžete i v zimě.

Na Dolní Moravě otevřeli po několika odkladech unikátní Stezku v oblacích a také nový dětský skipark s vlekem, ve skiareálu Plešivec si užijete novou zábavnou trať s tunelem i měřený slalom, a v Železné Rudě na Špičáku vzniklo hned u pokladen a nástupního místa na hlavní lanovku nové parkoviště, kde se parkuje zdarma.

Až se jaro zeptá...

Koňské pólo na sněhu ve Špindlerově Mlýně je jediným turnajem svého druhu v Česku a jedním z mála v Evropě.

...co jste dělali v zimě, můžete odpovědět, že jste se na svazích dobře bavili. Aby zábava skutečně stála za to, využijte některý z tipů portálu Kudy z nudy. Zveme vás například do Špindlerova Mlýna, kde se o víkendu 5. a 6. února koná Czech Snow Polo Masters, třetí ročník českého mistrovství koňského póla na sněhu, mimochodem jediný turnaj svého druhu v Česku a jeden z mála v Evropě i na světě.

O týden později, o víkendu 13. a 14. února, se můžete vydat do Jeseníků na extrémní zimní běžecký a trekingový závod Rock Point – Zimní výzva. Trasa má letos měřit 50 až 60 kilometrů, závodníci ji musí zdolat v třicetihodinovém limitu a registrace končí 31. ledna.

Při extrémním závodu Lipno Ice Marathon můžete v kategorii Freestyle využít brusle, běžecké lyže, kite, ledovou jachtu i kolo.

Stejný víkend a podobný program, jen opačný konec Česka, to je Lipno Ice Marathon, extrémní závod pro ty, kteří chtějí prověřit sami sebe v nejtěžších podmínkách. Vytrvalci budou v sobotu 13. února na Lipně zdolávat tradiční maratonskou vzdálenost 42,195 kilometrů, ale nachystán je i 22 km dlouhý půlmaraton a 10 km dlouhá trať pro mladé sportovce. A pozor, nemusíte jen běžet – pokud počasí dovolí, v kategorii Freestyle můžete využít brusle, běžecké lyže, kite, ledovou jachtu i kolo. Jen s registrací do závodu neváhejte, počet startovních míst je omezen!