Všichni chtějí letos do Brd. Tipy na nejkrásnější místa jižní části

Vyrazit do Brd je dneska populární, ale jak na to? Míst, ze kterých lze výlet dstartovat, je mnoho, ale jedno z nich bylo pro putování do někdejšího vojenského prostoru snad stvořeno. Jmenuje se Spálené Poříčí a na kole z něj můžete za den pohodlně objet ta nejkrásnější místa západních a jižních Brd.

A můžete se tu ubytovat a výletů udělat hned několik. Je to jen na vás, možnosti tu jsou. Informace získáte v poříčském infocentru, které je umístěno v nádherném, více než 200 let starém roubeném stavení, jedinečné ukázce místní lidové architektury.

Má tradiční dispozici s nízkými stropy a osvětlovacími krbečky, zachována byla i kuchyně s chlebovými pecemi. Infocentru, které bylo dokonce dvakrát vyhlášeno nejlepším „íčkem“ v Plzeňském kraji, šéfuje mimořádně ochotná a pro Brdy ještě více zapálená paní vedoucí, která ráda poskytne nejrůznější rady a napumpuje do vás potřebné nadšení.

Ještě než nasednete na kolo, porozhlédněte se i po samotném Spáleném Poříčí. Je tu třeba zámek, židovský hřbitov a židovský kupecký dům, ale hlavně špejchar Ve Dvoře.

Budova z 18. století je vkusně zrekonstruovaná a nacházejí se tu hned tři expozice najednou. Dvě jsou stálé a světově unikátní, jedna se pravidelně obměňuje. Jedna z těch stálých je věnována přírodě a životu v oblasti jihozápadních Brd a ta druhá kreslenému humoru Jiřího Wintera Neprakty. A právě tahle výstava je jediná stálá na světě.

Buddhu bych tu nečekal

Z Poříčí vyražte na severovýchod směrem na Těnovice. Než tam dojedete, budete projíždět okolo desítek hektarů jablečných sadů a v Těnovicích se můžete zastavit při prohlídce zdejšího, původně gotické kostela.

Určitě ale vyjeďte nahoru nad obec, kde najdete něco, co byste v Brdech asi nečekali. Stojí tu několik nenápadných budov, které v sobě skrývají meditační centrum buddhismu Diamantové cesty. Těžko říct, proč si buddhisté vybrali zrovna toto místo, možná kvůli výhledu do krajiny, který je tu opravdu jedinečný. Ale to je vlastně jedno, protože to tak prostě už je.

Sedm metrů vysoká buddhistická stúpa Nádherný výhled od buddhistické svatyně

Vedle jedné z budov stojí zvláštní, možná sedm metrů vysoká, žulová a částečně snad i pozlacená stavba – stúpa, která údajně do okolí šíří štěstí a harmonii a slouží jako inspirativní místo k meditaci. Na stavbu stúpy dokonce dohlížel buddhistický láma až z Nepálu, takže je určitě správně udělaná, a když ji několikrát obejdete ve směru hodinových ručiček, tak se vám dokonce splní i nějaké přání.

Z Těnovic pokračujte přes Lučiště, Číčov a Hořici do bývalého vojenského prostoru. Značení tu zatím ještě není ideální, takže je dobré mít mapu, ale zase tak složité na orientaci to není, nemusíte se ničeho bát. Z Hořice je to k největší přírodní atrakci západních Brd, Padrťským rybníkům, asi čtyři kilometry.

Příjemné osvěžení

Padrťské rybníky jsou dva. Zatímco Hořejší Padrťský rybník (70 ha) je celý obklopen lesy a navozuje pocit opravdové divočiny, Dolejší (40 ha) zarůstá rákosím a připomíná více jihočeský rybník. Oba byly založeny v 16. století jako vodní zásobárna pro hutě v blízkých obcích.

Vesnice v okolí byly počátkem 50. let při rozšiřování Vojenského újezdu Brdy vysídleny a následně zničeny. Rybníky ale zůstaly a jsou dnes vyhledávaným turistickým cílem. Oblast severně od Padrťských rybníků se nazývá Padrťské pláně a byla léta využívána jako vojenská střelnice, dnes už zakonzervovaná.

Hořejší Padrťský rybník

Právě díky vojákům se podařilo na Padrtích zachovat téměř netknutou přírodu, kde se vyskytuje řada chráněných rostlin a živočichů. Hnízdí zde orel mořský, volavka šedá nebo kormorán a žije tady i vydra nebo jelen evropský. A protože jsme pořád v bývalém vojenském újezdě, tak ještě pár vojenských zajímavostí.

Asi 1 300 metrů jižně od Hořejšího padrťského rybníka se nachází kóta 718,8 m, svého času nejznámější vojenská kóta v republice. Právě tady měla být vybudována základna amerického systému protiraketové obrany. A právě tady probíhaly nekonečné blokády a debaty, které rozdělily obyvatele na dva nesmiřitelné tábory.

Tou druhou zajímavostí je podzemní bunkr, který byl zpřístupněn veřejnosti v nedalekém Míšově. Ukrýval pravděpodobně sovětské jaderné zbraně a v jeho útrobách nadšenci z nadace Železná opona vybudovali Atom muzeum, které není sice přístupné celoročně, ale bližší informace lze najít na stránkách obce Míšov nebo Spálené Poříčí a návštěvu si domluvit.

Cedule na Gril Míšov jsou lepší než GPS

Od rybníků pokračujte na Míšov. Tady už je to se značením jednodušší, držte se cedulí Gril Míšov a nemůžete udělat chybu. V minulosti byly ukazatele na toto občerstvení nejlépe fungující navigací v Brdech, dnes už se přidávají další turistické značky.

Samotný Gril Míšov je kapitola sama pro sebe, společně s o pár kilometrů východněji položenými Teslíny jsou takovým gastronomickým zpestřením Brd. Obě místa leží u hlavního tahu Plzeň – Tábor a mají mnoho společného.

Gril Míšov Nádherné malinké osady na území jižních Brd

Jejich klientelu tvoří převážně cyklisté, motorkáři, houbaři a v zimě běžkaři. Oba podniky mají otevřeno sedm dní v týdnu od rána do večera. Nabídka není nikterak rafinovaná, ale třeba zdejší klobásy XXL jsou vyhledávanou lahůdkou. A za pozornost rozhodně stojí i samotný vzhled grilu, v interiéru se mísí artefakty spojené s armádou, články, fotky a informace o Brdech a to celé je sem tam ozdobeno nějakou tou vycpaninou.

Neprávem pozapomenuté jižní Brdy

Z Míšova pokračujte po turistické zelené značce směrem na Planiny a Hořehledy. Tady se vám ukáže druhá tvář Brd. Jejich jižní část nebyla v minulosti nepřístupná, takže není úplně bez civilizace. Dnes tu narazíte na krásné samoty, malinké osady, rozsáhlé pastviny, ale hlavně božský klid.

Z Hořehled pokračujte dál po zelené značce naučnou stezkou Za mlynáři od Bradavy až do Spáleného Poříčí. Stezka je nově zrekonstruována a během své cesty podél říčky Bradavy připomíná historii mlýnů a hamrů v této oblasti a je i spojená s drobnou soutěží. Místy budete muset z kola slézt, ale určitě to stojí za to.

Všichni chtějí dnes poznat hlavně bývalý vojenský prostor, ale jižní část Brd má také svoje kouzlo a na rozdíl od té dnes populárnější tu nepotkáte tolik turistů. Takže šťastnou cestu a Brdům zdar!