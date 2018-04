Supercyklovýlet přes "sopku" a tři země

Toto je výlet pro odvážnější, ale zvládnou ho nakonec i všichni dobří cykloturisté. Stokilometrový celodenní, případně dvoudenní výlet vede z rakouských Korutan prudce vzhůru do karavanského hřebenu, poté závratně dolů ke slovinské Kranjské Goře, pak do italského Tarvisia a nakonec zase zpátky do rakouského Villachu.

Ideální je začít u korutanského jezera Faaker See. Ti lepší a zkušenější mohou vyjet i z Villachu, případně až od jezera Ossiacher See.

Kvůli přejezdu karavanského hřebenu (byť se jedná o mnohem kratší část výletu) je nezbytné horské kolo. Doporučujeme celoodpružené a určitě kvalitní.

Start výletu začíná sice po rovině, ale dlouho se neradujte. Relativně brzy za jezerem Faaker See začne výšlap na mohutnou "sopečnou horu" Mittagskögel, která připomíná pohádkovou obří sopku. Za upozornění stojí, že se ve skutečnosti o žádný bývalý vulkán nejedná. Hora prostě jen tak vypadá.

Výšlap je to ale dosti krutý. Sice žádná šílená "stojka", ale klasický nekonečný "rakouský" výstup po kvalitní šotolinové cestě s mnoha serpentinami. Po 35 minutách začíná člověka bolet všechno. Nohy, ruce, záda, ramena...

Kdo vydrží, bude odměněn úžasnými scenériemi. Zejména pak ve sjezdu z úbočí Mittagskögel do Slovinska. To je jedna z nejkrásnějších a také nejdivočejších pasáží tohoto výletu.

Sjezd do údolí řeky Sávy je famózní. Možná by pak stálo za to vyměnit "horáka" za kolo trekové. Trasa totiž pokračuje skoro výhradně po kvalitních asfaltových cyklostezkách.

Může se hodit Do Korutan se nejlépe jede přes České Budějovice. Linec, Salcburk a Villach. Ideální místa k pobytu jsou Faaker See, Ossiacher See nebo Wörther See - nejteplejší jezera v Alpách. Další info na www.korutany.com a www.region-villach.at

Skvělé je, že po hodně těžkém horském úseku se najednou jede pohodově po kvalitních cyklostezkách. Nejprve přijde vesnice Gozd Martuljek a brzy už tu je nejslavnější slovinské horské středisko Kranjska Gora. Opravdu hezké místo, které stojí za aspoň krátkou obhlídku. Je na co koukat a na kole to tu zároveň krásně odsejpá.

Brzy přichází vesnice Podkoren, pak Rateče... a najednou se přehoupneme do Itálie. Je tu Fusine in Valromana a za chvíli město Tarvisio, kde zatáčíme doprava po krásné cyklostezce směr Villach. Někde je to možná trochu rovinatá nuda, ale zaplať pánbůh, že tu už nejsou žádné obří kopce. Cesta hezky ubíhá a celkem brzy je tu opět Faaker See a Villach.

Kéž by každá stovka na kole takhle krásně utekla. To by cyklistika byla rájem na zemi.