Na kole za Švejkem a starým dědou Homolkou. Super výlety v okolí Písku

Pestrá škála cykloturistických možností Písecka nás zlákala otestovat toho více. Ať už cyklisticky vděčnou stezku okolo řeky Otavy, tak náročnější terény Píseckých hor. Třešinkou na dortu a turistické „musíte vidět“ je oblast, kde Otava mísí vody Orlické přehrady.

Po stopách dobrého vojáka Švejka

Jižní Čechy jsou krajinou inspirativní. Jaroslav Hašek o tom věděl své a nechal jimi potulovat i svého dobrého vojáka Švejka. Vydali jsme se tedy po jeho stopách a započali naše cyklistické toulání v Putimi.

Noc v šatlavě jsme sice jako on nestrávili, ale přesto jsme po očku sledovali policejní stanici proslavenou dnes již kultovním filmem Osudy dobrého vojáka Švejka.

Bronzová socha slavného románového návštěvníka v životní velikosti je čestným místem poklidné vesničky a dá se také považovat za výhodný výchozí bod k poznávání této vesnické památkové zóny.

Do zdejšího koloritu dobře zapadá sto padesát let starý most přes řeku Blanici, nebo raně gotický kostel sv. Vavřince s farou a kostnicí, kde nalezneme ostatky padlých z válek o rakouské dědictví. Největší atrakcí jsou ale Zvířátka Putim, malá soukromá minizoo jedné putimské rodiny, chovající všechny prasátka, kůzlátka, ovečky, slepičky a mnoho dalších jen tak pro radost.

Švejkova anabáze zakončená v Písku

Neznáme sice přesně všechny stopy Švejkovy anabáze, víme však, že putování z Tábora do Českých Budějovic zakončil v Písku a měl v nohách úctyhodných 200 kilometrů. My se vydali do Písku daleko jednodušší cestou. Nejprve při Blanici a pak při Otavě. Od jejich soutoku vede luxusní osm kilometrů dlouhá linie cyklostezky až do města.

Doputoval sem i voják Švejk. Blanice u Putimi. Další jihočeská vodní kráska.

Trasa nám nejprve nechává ochutnat překrásnou otevřenou jihočeskou krajinu, aby za Zátavským mostem splynula s Naučnou stezkou Čertovy kameny a vykroutila se spolu s řekou mezi okolními zalesněnými kopci, ze kterých tu a tam vykoukne kus skály. A dojedeme až do Písku.

Toto královské město s historií od dob posledních Přemyslovců získalo svůj název od zlatonosného písku, ze kterého se zde rýžovalo zlato. Od Putimi se do něj dříve vstupovalo dnes již neexistující Putimskou branou, která je námětem známé lidové písničky.

Nás přivítalo přátelské a otevřené město, ve kterém najdete všechna krásná místa v okolí řeky. Stačilo se držet nábřeží a vše jsme měli jako na dlani. Pestré upravené domy lemující stříbřitý vodní tok vytvářejí pěkný a pohodový městský ráz. Tomu všemu dominuje Kamenný most ze 13. století, nejstarší u nás, v pozadí s píseckým hradem, gotickým kostelem Narození Panny Marie a dnes zdařile obnovenou Sladovnou.

Pro pobavení kolemjdoucích slouží jak jinak než pískoví svědci sochaní každý rok na jiné téma. Letos je to Rumcajs, strašlivý lesů pán a jeho povedená rodinka a další pohádkové postavy. Nádhera! Takové jsou zkrátka jižní Čechy. Jejich kouzlo spočívá v nekomplikované kráse dostupné bez větší námahy. Ať je to příjemně zvlněná zušlechtěná krajina, malebné vesničky či vkusná města a městečka věrná svému naturelu.

Od řeky máte vše důležité v Písku jako na dlani.

Přesto jsme se rozhodli si život trochu zkomplikovat a vyzkoušet cyklisticky něco náročnějšího. A světe div se, v okolí Písku najdete vše! Poslušně hlásíme, další kroky vedly do Píseckých hor.

Hory doly písecké

Přestože název hory nenese v tomto případě označení pohoří, ale pojí se s hornickou minulostí zdejší oblasti, není až tolik zavádějící. Přírodní park Písecké hory je totiž hustě zalesněný kopcovitý hřeben táhnoucí se zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od Písku s vrcholky převyšujícími okolní terén o více než 250 výškových metrů, které o sobě dají na krátké vzdálenosti vědět.

Od Kamenného mostu nás k nim východním směrem pohodlně vyvedlo cykloturistické značení. V plánu byla jen malá ochutnávka a tak jsme šlápli vzhůru do pedálů okolo kaskády čtyř rybníků k největší veřejné budově ze dřeva, tzv. Lesovně. Pod konceptem této netradičně vzhlížející stavby je podepsán Martin Rajniš, spoluautor nejvýše položené stavby Česka – Poštovny na Sněžce. Architektonicky zajímavý počin leží osaměle na krásném místě na pomezí lesa a louky, kde nekoliduje s jinou zástavbou a vy si něj můžete udělat vlastní názor.

Otava nad Pískem po Sedláčkově stezce Chata Živec. Zahrála si spolu s Homolkovými v kultovní rodinné komedii.

O Písku se někdy říká, že je městem v moři lesů. Dosvědčíme to i my. I zdejší hluboké lesy působí tak nějak jihočesky hezky. Dlouhé lesní pasáže smíšeného porostu jsme proťali až k chatě Živec. V jižních Čechách byl snad každý a byli zde i Homolkovi. Chata Živec si v kultovní rodinné komedii zahrála coby reálná filmová kulisa. Odtud jsme užili příjemný sjezd až k oboře s dančí a mufloní zvěří v lokatitě U Vodáka a zakončili tak krátkou, ale vydatnou návštěvu Píseckých hor.

Překvapení na závěr

Prokličkovali jsme zpět k řece Otavě s ambicí vyzkoušet ještě jednu z nejstarších turistických tras u nás, tzv. Sedláčkovu stezku vedoucí z Písku až do Zvíkova. Ta zpočátku kopíruje zákruty řeky Otavy až k plynové lávce, přes kterou přechází, aby se pustila do okolní krajiny.

Řeka je tu příjemně divoká a čistá a za parného počasí láká ke koupačce. No, ruku na srdce, opustit její břehy se nám nechtělo, cíl naší cesty byl ještě v nedohlednu, ale už jsme jej cítili. Až na pár výjimek jsme se opět pustili lesnatým terénem s nádhernými scenériemi, abychom před Varvařovem dali vale Sedláčkově stezce, překročili říčku Lomnici a vymotali se po turistických cestách skýtající malebná zákoutí až ke Štědronínu.

Pod Zvíkovem se potkává Vltava s Otavou.

Plni dojmu, že více krásy už se do nás nevejde, jsme byli následujícím pohledem naprosto odzbrojeni. Nad tmavě modrou, třpytivou, rozlehlou vodní plochou rozlitou do syté zeleně kopcovitého kaňonu řeky se nám tajil dech. Ve svém posledním meandru je již Otava mohutným tokem, obeplouvá poloostrov Svaté Anny, aby za pár stovek metrů ukončila svoji pouť a splynula s Vltavou pod hradem Zvíkovem. My se právě pod Svatou Annou nalodili na parník a poslední kilometry ku královskému hradu Zvíkov absolvovali po vodě.