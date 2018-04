Pět cyklotipů z Rakouska: vyhlídky pro paní radovou i trasy pro šílence

Tip 1. Kolem Neziderského jezera

Největší jezero v Rakousku kupodivu nenajdete v Alpách, ale v rovině na samém východě země. Mělké Neziderské jezero (Neusiedler See) je rájem pro koupání, pozorování ptáků, jezdí sem milovníci vína a také mnoho cyklistů. Okolí jezera je totiž protkané výtečnými cyklostezkami včetně té, která jezero obkružuje.

Neusiedler-See-Radweg, tedy stezka kolem Neziderského jezera, měří 133 kilometrů a vzhledem k nepatrnému převýšení ji i nepříliš trénovaní cyklisté zvládnou za dva dny. Plochá krajina ale v žádném případě neznamená nezajímavou, nudnou rovinu. O mimořádné kvalitě zdejšího prostředí svědčí i fakt, že jeden ze zápisů na prestižní listině seznamu světového kulturního dědictví UNESCO nese název "Kulturní krajina Neziderské jezero".

Jezero budete mít ze sedla bicyklu často na dohled a ještě častěji budete mít v zorném poli široký pás rákosu, který rozsáhlou vodní plochu (315 km2) obklopuje. V závislosti na sezoně tu spatříte množství různých druhů ptáků, snad nejčastěji čápů. Důkazem jsou čapí hnízda ve vesnicích kolem jezera, za "čapí metropoli" pak platí malebný Rust na západním břehu. V okolí se daří vinné révě a tak tu každou chvíli narazíte na nějaký vinný šenk. Jen pár kilometrů navíc vás bude stát zajímavá odbočka k velkému kamenolomu u Sankt Margarethen, kde pískovec dobývali již staří Římané.

Městečko Rust u Neziderského jezera je proslulé čapími hnízdy. Zámek Esterházy leží při cyklostezce kolem Neziderského jezera.

Asi čtvrtina cyklostezky, a to její jižní část, vede po maďarském území. Zde místy po vedlejších silnicích, jinak ale pojedete vesměs po separátní komunikaci z kvalitního asfaltu, kam je autům vjezd zakázán. V Maďarsku se nezapomeňte podívat na zámek Esterházy těsně za státní hranicí – ne nadarmo se mu říká "Maďarské Versailles".

Region: Burgenland

Vhodné pro: nenáročné vyjížďky, rodiny s dětmi

Informace: www.neusiedlersee.com

Tip 2. Tauernská cyklostezka

Od slavných Krimmelských vodopádů až po Salzburg vás budou neustále provázet panoramata vysokých hor, několikrát budete projíždět úzkými soutěskami, přesto se však na bicyklu příliš nenadřete. Tauernská cyklostezka (Tauernradweg) totiž sleduje údolí Salice (Salzach), zdatně pospíchající alpské řeky, která si na horním a středním toku razí cestu mezi třítisícovkami Severních vápencových Alp a tím je zaručeno, že se budete mít neustále na co dívat.

Na Tauernské cyklostezce v oblasti Pinzgau.

Malebný úsek Tauernské cyklostezky od Krimmelských vodopádů do Salzburgu měří 165 kilometrů a snadno jej ujedete za dva až tři dny. Naprostá většina vede po separátní cyklostezce, která je vyasfaltovaná asi ze 70 %. Je tedy občas třeba počítat se šotolinou. V principu budete stále klesat, vždyť jedete po toku docela dravé horské řeky, přesto se však terén místy zhoupne i nahoru. Je to však dáno spíše prostorovými možnostmi komunikace v místy velmi úzkém údolí, nikde nebudete muset šplhat bůhvíjak vysoko do stráně.

K zajímavým místům na trase patří Krimmelské vodopády hned u startu, na jejich prohlídku (bez kol) si vyhraďte alespoň dvě hodiny. V bočních údolích se najde několik divokých, úzkých soutěsek jako Liechtensteinklamm či Sigmund Thun Klamm u Kaprunu. Kaňony jsou zpřístupněny lávkami, umělými schody a dalšími pomůckami, stačí nechat kolo u vstupu a na chvíli vyměnit tretry za normální boty. A na závěr trasy samozřejmě Salzburg, město, které jistě není třeba představovat.

Region: Salcbursko

Vhodné pro: středně trénované cyklisty

Informace: www.tauernradweg.at

Tip 3. Nockberge: pro tvrdé palice

Na panoramatické silnici Nockalmstrasse složíte cyklistickou maturitu a pokaždé, když si protřete potem zastřené oči, se kolem vás otevře jedinečná zelená krajina Nockberge ("Nokových hor"), která v Rakousku nemá obdoby. Zadarmo to ale nebude: 32 úporných kilometrů, 52 zatáček a převýšení 1 500 metrů hovoří samo za sebe.

Ve směru z východu začíná Nockalmstrasse v obci Ebene Reichenau v nadmořské výšce 1 100 m a hned na prvních kilometrech na vás čeká nejnáročnější úsek, totiž úporné stoupání na sedlo Schiestelscharte (2 004 m). Když začne řídnout les a objeví se před vámi horské louky, znamená to, že máte asi dvě třetiny tohoto prvního výšvihu za sebou, zbytek už bude veselejší. Sklon silnice se ovšem místy blíží 12 % a prakticky tu není odpočinkových míst.

Silnice Nockalmstrasse

Z průsmyku Schiestelscharte, kde se můžete občerstvit v horské chatě Glockenhütte, musíte nejprve klesnout dlouhými serpentinami o více než 500 výškových metrů do široké mezihorské kotliny a stejnou porci zase v protilehlém svahu vystoupat vzhůru. Tento úsek vede celý po horských loukách a patří mezi nejkrásnější. Druhé sedlo Eisentalhöhe je nejvyšším bodem trasy (2 042 m), z něho budete k západnímu konci silnice Nockalmstrasse ve vesnici Innerkrems (1 500 m) už jen sjíždět.

Celá silnice má velmi kvalitní asfalt, který ve sjezdech svádí k rychlému tempu, sedmdesátka tu není žádný limit. Dávejte pozor na množství motorkářů, kteří si trasu také oblíbili, někdy může být na holých svazích problémem i vítr. Pokud se budete potřebovat vrátit do výchozího bodu, tak si musíte předem zařídit odvoz, veřejná doprava tady nejezdí. A ti nejtvrdší cyklisté mohou z Innerkremsu pokračovat okruhem: k severu do povodí Mury a zpět do Ebene Reichenau přes Thomatal a legendární sedlo Turracher Höhe (1 795 m). Takové kolečko pak měří rovných 100 kilometrů a nastoupáte při něm skoro 3 000 metrů.

Region: Korutany

Vhodné pro: sportovní silničáře

Informace: www.nockalmstrasse.at

Tip 4. Po Dunajské cyklostezce

Když jde o Rakousko a kola, vynechat ji prostě nemůžeme: Dunajská cyklostezka (Donauradweg) představuje jednu z nejstarších a aktuálně nejfrekventovanějších dálkových cyklostezek v Evropě a její rakouská část navíc probíhá blízko české hranice. Cyklovýlet podle Dunaje se tak dá snadno naplánovat třeba na prodloužený víkend a díky dobrému dopravnímu spojení jde o logisticky snadnou záležitost.

Kvůli stále rostoucí popularitě je rozumné vydat se na Dunajskou cyklostezku mimo nejfrekventovanější termíny jako jsou například české svátky na začátku července, jinak riskujete občasné cyklistické dopravní zácpy. A ke zvážení je i pár dalších věcí. Pokud si netroufáte na celých 330 kilometrů rakouského Dunaje, vyberte si nejlépe asi stokilometrový úsek mezi Pasovem a Linzem. Hluboké, zakleslé údolí s impozantními meandry u Schlögenu patří mezi krajinně nejkrásnější části celého Dunajského údolí a také je tu trochu menší cyklistický provoz. Necháte-li se zlákat jiným, též nádherným úsekem Dunajské cyklostezky, a to ve vinařské oblasti Wachau, zvolte stezku vedoucí po pravém břehu řeky, která je mnohem méně frekventovaná.

Na Dunajské cyklostezce mezi vinicemi u Weissenkirchenu. Na Dunajské cyklostezce u Schlögenu Jeden z nejmalebnějších úseků Dunajské cyklostezky

Pokud by se vám časem rovina podle Dunaje začala přejídat, protože stezka má v celé délce skutečně minimální převýšení, přinášíme pár tipů, kam si vyjet "nad řeku". Poutní kostel Pöstlingberg nad Linzem (převýšení 270 m) zvládnete na kole za půl druhé hodiny a vyhlídku si určitě budete umět vychutnat líp než ostatní návštěvníci, kteří tam vesměs vyjedou tramvají. Trochu menší kopec přímo nad Dunajem (převýšení 200 m) vede k dalšímu poutnímu chrámu Maria Taferl nedaleko Melku s famózním výhledem na Alpy. Sportovnější výzvou je výjezd na vrch Jauerling s vysílačem nad soutěskou Wachau (převýšení 740 m). A na předměstí rakouské metropole můžete potrápit převody ve stoupání na Kahlenberg (převýšení 300 m), nejznámější vídeňskou vyhlídku. Jen ty kostky kdyby tu nebyly...

Region: Horní Rakousko, Dolní Rakousko, Vídeň

Vhodné pro: pohodové cykloturisty i rodiny s dětmi

Informace: www.donau-radweg.info

Tip 5. Salzkammergut Trophy

Oblast Solné komory (Salzkammergut) se stala pojmem nejen díky svým krásným jezerům a majestátnímu Dachsteinu, ale své pevné místo si vydobyla i v komunitě vyznavačů mountainbiků. Veřejný závod Salzkammergut Trophy se řadí mezi nejznámější mountainbikové maratóny v Evropě a s každoroční účastí kolem 4 000 jezdců patří také k nejmasovějším. Akce v posledních letech získala jméno i v tuzemských luzích a hájích, češtinu uslyšíte (někdy v těžko publikovatelné podobě) na trase závodu docela často.

Letos 12. července opět vypukne v městečku Bad Goisern a okolí bikové šílenství, a to již za úsvitu: na nejdelší, 211 kilometrů dlouhou trasu s šíleným převýšením 7 000 metrů vyrazí ti nejlepší borci již v 5 hodin ráno. Pokud nesedíte během roku na kole několik hodin denně, zřejmě vezmete zavděk některou z kratších tras, kterých je celkem sedm, počínaje "dětskou" v délce pouhých 22 kilometrů.

Všem trasám je společné to, že se vlní po strmých horských stráních nahoru a dolů a ani na těch kratších variantách nepočítejte s žádnou salonní vyjížďkou – třeba sedmdesátikilometrová štreka vás zavede až do nadmořské výšky 1 500 metrů. Nechybí extrémní pasáže jako průjezdy po umělých zářezech v kolmých skalních stěnách.

Extrémní závod na vlastní kůži Sportovní redaktor iDNES.cz projel závod na vlastní kůži. Jak skončil 721., čtěte zde.

Do Solné komory se můžete samozřejmě vydat s horským kolem i jindy než v den závodu – ostatně během týdnů, které akci předcházejí, tam budete potkávat nemálo trénujících borců.

Region: Horní Rakousko, Solná komora

Vhodné pro: sportovní MTB jezdce

Informace: http://www.salzkammergut-trophy.at (též v češtině)

