Jak si užít Balkán na kole. Cyklovýlet snů po východní Makedonii

Makedonie na kolech - 1. díl Parádní výlet mimo civilizaci. Západní Makedonie na kolech

Na náš druhý výlet do Makedonie jsme se s přáteli vydali v roce 2013. Společně jsme se domluvili, že tentokrát projedeme východní část Makedonie a kromě hor, přírody a památek se podíváme také do nějakého vinařství, abychom více poznali makedonská vína, která nám tak chutnala.

Po špatné zkušenosti z našeho prvního výletu, kdy jsme chtěli jet vlakem ze Soluně, jsme se tentokrát rozhodli letět do Sofie a na makedonské hranice dojet vlakem. Bulharské dráhy cestování s kolem velmi zjednodušily, takže jsme nikde neměli nejmenší problém dostat se do vlaku se čtyřmi nebo pěti koly.

Kratovo

Ze Sofie jsme vlakem za tři hodiny dorazili do města Kjustendil. Nasedáme na kola a stoupáme na hraniční přechod Kriva Palanka. Provoz není téměř žádný a po 20 kilometrech jsme v Makedonii.

Nedostavěná železnice Privát v Kratovu Kratovo

Téměř celou cestu do Kratova kopírujeme trasu budované železnice. Musí to stát dost hromadu peněz, postavit v horách trať se spoustou mostů a tunelů.

Kratovo je pitoreskní městečko, ležící v kráteru bývalé obří sopky. Má hezké historické centrum, kterým v hlubokém kaňonu protéká říčka. Oba břehy pak spojuje pět vysokých kamenných mostů.

K historickým pamětihodnostem patří i sedm obranných věží (makedonsky se věž řekne kula), do kterých se obyvatelé uchylovali před nájezdy Turků. Podařilo se nám ubytovat v privátu ve 300 let starém domě kousek od centra. Hned po příjezdu nás domácí vzal do sklípku na rakiji a probral s námi koloběh života. Naštěstí jsme si díky tomu, že makedonština je slovanský jazyk, docela dobře rozuměli.

VIDEO: Makedonie láká cestovatele svou historií i nedotčenou přírodou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Večer jsme zašli do centra, abychom si užili atmosféru na korzu. Stejně jako v mnoha dalších městech v Makedonii a na celém Balkánu se především mladí procházejí po hlavní třídě tam a zpět, potkávají se se známými a baví se. Určitě to musí být příjemnější setkávat se takto s kamarády, než se jen sociálně „networkovat“ na internetu.

Hory kolem Kratova nás okouzlily, a tak jsme se rozhodli věnovat jeden den vyjížďce bez bagáže po okolí. Byla to příjemná změna, vyjet si jen tak bez zátěže po horských cestách a pěšinách. Asi nejhezčí moment byl výhled z 1 500 metrů vysoké hory Lisec, která je poutním místem a je na ní krásná malá kaple. A sjezd do Kratova přes pastviny a horské samoty v zapadajícím slunci zůstal nezapomenutelným zážitkem.

Za zmínku stojí i skalní monumenty Kuklica (kameni kukly = kamenné panenky) vzniklé erozí. Jedná se asi o 150 skalních sloupů vysokých až 10 metrů. Do Kuklice vede podél řeky Kriva šotolinová cesta z vesnice Ketenovo.

Kaple na vrchu Lisec Na vyjíždce kolem Kratova Kuklica

Kokino

Při plánování našeho výletu jsme o Kokinu našli spoustu zmínek na webu. Jedná se o archeologické naleziště a starověkou observatoř objevenou v roce 2001. Podle webových informací sloužilo toto místo k pozorování slunce a měsíce a jeho fází, což fungovalo i jako megalitický kalendář. Bylo považováno za posvátné místo, kde se zjevoval bůh. Informace o Kokinu najdete i na stránkách NASA a v roce 2010 byla podána nominace na jeho zařazení do seznamu UNESCO.

My jsme k tomuto místu zamířili z Kratova. Cestou jsme udělali krátkou zastávku v Kuklici, abychom se podívali na zkamenělé panenky a dál jsme v narůstajícím vedru pokračovali podél řeky Kriva střídavě po šotolině a po tělesu nedostavěné železnice až do vesnice Klečevce. Další cesta přes vyprahlé pláně v 35stupňovém vedru byla vysilující. K večeru jsme se chtěli ubytovat v hotelu v areálu Památníku boje za nezávislost v Pelince, ale bohužel jsme neuspěli.

Právě totiž probíhal státní svátek (Den nezávislosti) a protože hotel je státní zařízení, musí cizincům vystavovat jakýsi doklad o pobytu s razítkem. Razítko je zamčené, protože je státní svátek a státem placený manažer má volno. Absurdní. Prý je ale odsud sedm kilometrů daleko srbský klášter a u něj ubytování. Co nám zbývá?

Už za tmy přejíždíme hraniční přechod do Srbska a kousek od kláštera skutečně nacházíme skromné ubytování v privátu. Ráno, po prohlídce srbského kláštera Sv. Prohor Pčinjski, opět projíždíme celnici zpět do Makedonie a začínáme stoupat do výšky asi 1 000 metrů na mořem. Na Kokinu si pořídíme vrcholové foto a shodujeme se v tom, že jsme asi úplně nepochopili výjimečnost tohoto místa.

Skopje

Do Skopje přijíždíme od Kumanova, které na nás velký dojem neudělalo. Před Skopje hoří obrovská skládka a nepříjemný kouř zahaluje krajinu kolem, kam až dohlédneme. Skopje projíždíme už za tmy a je to pro nás tak trochu ruská ruleta, jestli dřív trefíme nějaký nezakrytý kanál nebo nás sestřelí nějaký šílený řidič ve „vytuněném“ autě.

Ve Skopje vládne příjemný teplý večer a nově postavené centrum s obrovskými, krásně nasvětlenými sochami a fontánami se nám líbí. Je pravda, že to někdo může považovat za až kýčovité, podle mě je ale centrum mnohem hezčí, než při naší minulé návštěvě před šesti lety. V zachovalém historickém centru na levém břehu je v úzkých uličkách spousta restaurací nabízejících výborné jídlo.

Kamenný most a muzeum ve Skopje Staré Skopje

Povardarje

Povardarje je oblast kolem největší makedonské řeky Vardar, kde se rodí hrozny pro skvělá makedonská vína. Je to také jedna z historicky nejdéle osídlených oblastí Makedonie. Ze Skopje jsme jeli vlakem až do stanice Gradsko, která je hned vedle archeologického naleziště Stobi. Jsou zde odkryté zbytky antického města. Zajímavé jsou především zachovalé ruiny městských lázní a četné mozaiky. V současné době je odkryto asi 20 budov a amfiteátr, což představuje jen menší část tohoto starověkého města.

Platí se zde vstupné dvě eura, což je v podstatě symbolická částka za to, co je zde možné spatřit. Prohlídku jsme ale kvůli neúnosnému vedru trochu zkrátili a vyrazili jsme směrem k městu Demir Kapija do vinařství, kde máme na večer objednanou ochutnávku.

Oblast Demir Kapija leží na sever od kaňonu řeky Vardar, za kterým se směrem na jih rozprostírá už jen rovina a moře. Díky tomu průrvou mezi skalami vanou pravidelně večer termické větry, které mají pozitivní vliv na kvalitu vinných hroznů, takže nejsou tak často napadány plísněmi a škůdci. My jsme do Demir Kapija dorazili v 33stupňovém vedru bez známky jakéhokoli vánku.

Průrva Vardaru Vinařství Popova Kula Cesta kaňonem Vardaru

Po ubytování v hotelu, který je součástí vinařství Popova Kula, jsme odešli do restaurace na ochutnávku. Pomalu se začal zvedat zmíněný termický vítr a vedro se stalo snesitelným. A tak jsme si užívali příjemného teplého večera s vydařenými víny a dobrým jídlem.

Berovo

Po dvou dnech cesty z Demir Kapija přes Strumicu a dva horské průsmyky se ocitáme ve zvlněné krajině náhorní planiny ve výšce kolem 800 - 1000 m n. m. Příroda je podobná tomu, co známe od nás a vše je podstatně zelenější. Jak jsme na vlastní kůži pocítili, je zde také mnohem více odpoledních bouřek.

Kousek před Berovem jsme u pramene potkali Australanku s makedonskými kořeny, která už pět měsíců putuje sama na kole po Balkánu. Má nějaké střevní potíže, tak jí obdarujeme Endiaronem a za to dostaneme radu, kde se v Berovu dobře ubytovat.

Setkání s australskou cyklistkou Krajina kolem Berova Ochutnávka vín v Popova Kula

Nad horami se mezitím připravuje pořádná bouřka a při příjezdu do Berova ji už máme v zádech. Australský tip na ubytování necháváme stranou a hned jak vidíme první „sobe“, jdeme se ubytovat. Paní domácí je však nekompromisní a okamžitě se musíme jet nahlásit na policejní stanici. Takže nás pořádná sprcha nakonec nemine.

Ráno jedeme krásnou krajinou, kde se pasou stáda ovcí a krav do Delčeva a opouštíme Makedonii přes hraniční přechod Stanke Lisichkovo. Dnes přespíme v Rilském monastiru a zítra už jen cesta vlakem do Sofie. Makedonie nás opět nezklamala.