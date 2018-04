Roubenky, 400 let stará hospoda i skvělé pivo. Hlinsko na kole

Historie uprostřed moderny

Náš výlet začneme trochu netradičně v Betlémě, konkrétně v Betlémě Hlinsko. Ten leží v samotném centru Hlinska a jedná se o jedinečnou památkovou rezervaci lidové architektury uprostřed města.

V centru desetitisícového moderního města stojí zhruba patnáct roubených objektů, které jsou nádherně zrekonstruovány. Dokonce je možné do nich nahlédnout a podívat se, jak žili a tvořili drobní řemeslníci na konci 19. století, opravené jsou truhlářské, hračkářské či tkalcovské dílny.

Některé domky jsou přeměněny ve stylové restaurace a kavárny, ale je tu i muzeum dřevěných hraček.

Rozhledna Vojtěchov

Z Hlinska vyrazíme na jihozápad směrem na Dědovou, kde si můžeme prohlédnout další příklady krásné lidové architektury. Při výjezdu z Dědové se nám otevře neskutečně krásný výhled do kraje. Ten si v klidu vychutnejte, i když to nejlepší má teprve přijít.

Po dalších třech kilometrech se uprostřed pole objeví nádherná zděná rozhledna, která je opatřená dalekohledem a tudíž si lze okolní nádheru vychutnat s patřičným přiblížením. Výhled z ochozů do kraje je fascinující, lze spatřit Krkonoše v celé své velikosti i nádheře, vidět je i Králický Sněžník a samozřejmě Žďárské vrchy a Železné hory.

Ležácké memento

Z Vojtěchova pokračujeme mírně zvlněnou krajinou přes Prosetín do Ležáků. Vesnice, která byla 24. 6. 1942 vypálena a srovnána se zemí. Dnes na místech jednotlivých domků stojí jednoduché, ale velice vkusně udělané kamenné pomníky s vytesanými kříži.

Do Cyklotoulek to možná tematicky nepatří, ale asi je nutné znovu připomenout to, co se tenkrát stalo. Osudné ráno byla osada Ležáky obklíčena příslušníky SS, obyvatelé domů byli vyhnáni. Potom byli všichni odvezeni do Pardubic, matky byly odděleny od dětí a všichni putovali do vyhlazovacích táborů, muži byli ještě ten den popraveni a osada vyloupena, vypálena a srovnána se zemí. Jen ve zkratce připomeňme, že se tak stalo během heydrichiády jako odplata za to, že v této osadě byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.

400 let pro štamgasty

V Ležácích se stočíme na jih. Cyklotrasa pokračuje po asfaltkách třetí třídy, tedy ne moc frekventovaných komunikacích, a před námi jsou už jen příjemné věci. Tou první je návštěva hospody Hamerská krčma, která své hosty vítá už více než 400 let a leží v obci Svobodné Hamry.

Z opravdu nádherné stavby dýchá minulost, energie, ale i vůně domácí staročeské kuchyně. Místní kuchař používá jen suroviny místních farmářů, vaří podle receptů našich babiček a nešetří čerstvými bylinkami. Při vaření se také řídí ročním obdobím. Když je čas na kachnu, připraví kachnu. Dozrávají jahody? Tak to si můžete pochutnat třeba na jahodových knedlících. Na podzim jsou samozřejmě připraveny zvěřinové hody.

Na zapití určitě vyzkoušejte pivo Hamerník, které je vařené jen pro zdejší krčmu podle starých a tajných receptur. Na slehnutí pak doporučujeme jeden malý Žufánek z domácí kořaličky rodinného lihovaru.

Jako z Ladových obrázků

Ze Svobodných Hamrů pokračujeme za další historickou památkou – vesnického skanzenu Veselý Kopec. Při vstupu do areálu se v první chvíli návštěvníkovi vybaví obrázky Josefa Lady a jeho vesnické idylky. Jako byste cítili teplo z kamen i vůni čerstvé podestýlky pod ustájeným dobytkem.

Veselý Kopec je vlastně vesnice postavená v polovině 18. století, která se nám díky péči místních nadšenců zachovala téměř tak, jak vypadala v době svého vzniku. Ne že by všechny stavby stály právě zde, některé sem byly dopraveny z okolí, ale to na atmosféře nic nemění.

Desítka roubených chaloupek s doškovými střechami a žebřiňáky před stodolami. Ale i technické památky poháněné vodou jako hamry a mlýny, ukázky historických oděvů a nádobí. To vše nenásilnou formou v opravdu krásném prostředí.

Není Rychtář jako rychtář

Možná jste si toho už také všimli, možná ještě ne, ale ono to určitě přijde. Čím dál častěji potkávám v hospodách a restauracích pivo Rychtář.

Dlouho jsem přemýšlel, odkud pochází, a až dnešní cyklotoulky mi otevřely oči. Rychtář je z Hlinska!

Pivovar si je vědom vzrůstajícího zájmu, a tak pro návštěvníky Hlinska připravil turistickou prohlídku pivovaru spojenou s ochutnávkami. Během návštěvy uvidíte spilku, sklep i stáčírnu sudů, na závěr se pak přesunete do pivovarské pivnice, kde zhlédnete krátký film o historii pivovaru a výrobě piva. A jako bonus si můžete prohlédnout výstavu etiket, tácků či ocenění, které pivovar získal, a nakoupit si do zásoby místní chmelovou pochoutku.