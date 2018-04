Krásný cyklovýlet podél Ohře. Z gotického hradu až do mučírny

Západočeský Loket píše svou historii už 15 století, kdy se na strategicky výhodném místě v ohybu řeky Ohře (tvar koryta tu připomíná ohnutou paži a z toho vznikl název města) usadily původní slovanské kmeny. Vznik hradu, který je nepřehlédnutelným symbolem města, spadá do 12. století, což dokládají jeho románské části.

Itinerář cesty Délka trasy: 36 km

Čas jízdy: 3 hodiny

Nastoupáno: 730 m

Náročnost: 2

Tip na ubytování: Penzion Ulrika – Loket nad Ohří

Tip na stravování: Restaurace Jan Svatoš

Doporučené kolo: horské, trekingové

Cesty: asfaltové, šotolinové, lesní

V 19. století byly ve městě strženy hradby a díky tomu se Loket stal průjezdným a otevřeným pro nové stavební projekty. Dnes už je zase neprůjezdný, ale krásná městská architektura zůstala zachována a společně s románsko-gotickým hradem tvoří jednu z nejkrásnějších městských rezervací v Čechách.

Nebylo to tak ale vždycky, ještě v 80. letech minulého století byl Loket oblíbenou destinací televizních a filmových štábů, které hledaly ponuré, válkou poničené město.

Ten tu taky byl

Ovšem nejen architekturou se Loket zapsal do dějin. Mezi milovníky tohoto města patřil třeba císař Karel IV., který tu byl sice nejdříve vězněn, ale to mu nezabránilo, aby si Loket oblíbil a později odtud vyřizoval nejen státnické povinnosti, ale užíval si i lovu.

Goticko-románský hrad se pyšně tyčí nad Loktem už od 12. století Mohutné žulové pilíře trčící téměř z řeky – to jsou Svatošské skály

Právě při jedné takové vyjížďce objevil termální pramen, který stál za vznikem našeho nejkrásnějšího a nejznámějšího lázeňského města – Karlových Varů (leží cca 10 km od Lokte). Dalším významným návštěvníkem byl Johan Wolfgang Goethe, který se tu dokonce na stará kolena zamiloval do tehdy 17leté Ulriky von Levetzow.

O tom, jestli měl slavný básník opravdu důvod k zamilovanosti, nebo šlo už jen o stařeckou marnivost, se můžete přesvědčit v hotelu Bílý kůň na loketském náměstí, kde dodnes visí podobizna krásné Ulriky.

Padouch nebo hrdina, tady se přizná každý

Na hradě Lokti si můžete prohlédnout několik stálých expozic. Expozice porcelánu obsahuje dekorační i užitkové předměty z nejstarších porcelánek v Čechách, které se nacházely v bezprostředním okolí (Horní Slavkov, Klášterec, Loket), ale i umění či nádoby současné: lázeňské koflíky, porcelánové hlavičky panenek, rozmanité sošky či kávové soupravy a vázy.

V křídle při věži mohou návštěvníci spatřit výstavu zbraní. Nejzajímavější expozice je ovšem věnována Útrpnému právu, tedy mučení s přesně vymezeným postupem. Figuríny v životní velikosti tu předvádějí všechny možné i nemožné způsoby aplikace Útrpného práva. Po jejich zhlédnutí pochopíte, proč se obžalovaný většinou doznal.

Z Lokte vyražte po proudu Ohře směrem na Karlovy Vary, první zastávkou budou Svatošské skály. Mohutné žulové skalní masivy podle pověsti představují zkamenělou svatbu. Vnímavější povahy tvrdí, že se při troše fantazie v jednotlivých pilířích dají objevit postavy svatebčanů. Nevím, nevím… Ale ať už zdejší skály vznikly jakkoliv, již v roce 1933 byly prohlášeny za chráněnou rezervaci. Dnes tu stojí navíc příjemná restaurace a přes řeku je natažený visutý most, který dodává místu opravdu dobrodružnou atmosféru.

Kde nic, tu popraviště

Podivná stavba uprostřed pole je bývalé popraviště

Ze Svatošských skal pokračujte po proudu řeky až téměř do Karlových Varů, v Doubí odbočte směrem na Bošířany, tady čeká dnešní vrchařská prémie a po přejetí hřebenu a sjezdu do Horního Slavkova narazíte po pravé ruce, uprostřed ničeho, přesněji řečeno uprostřed pole, na netradiční stavbu.

Jde o bývalé popraviště, které muselo v minulosti stát mimo město. Samotná poprava představovala velkolepé divadlo, k šibenici táhlo v den popravy za zvuku speciálního zvonu procesí. Po popravě tu pak oběšený visel tak dlouho, dokud neuhnil provaz a on nespadl, poté byl zakopán.

Horní Slavkov projeďte po značené cyklotrase, za zastávku stojí centrální náměstí, které je společně s okolním sídlištěm vybudováno ve stylu padesátých let. Pokračujeme přes Třídomí a Nadlesí, pak sjeďte do Údolí, kde stojí nejstarší porcelánka v Čechách a odtud jsou to do cíle čtyři kilometry. Šťastnou cestu.