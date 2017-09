Relax na kole. Pohodové putování krajinou malebných Jizerek

Jizerské hory jsou součástí horského pásma při severní části hranice České republiky. Naleznete je mezi Lužickými horami a Krkonošemi. Svůj název dostaly do vínku po řece Jizeře pramenící na svazích nejvyšší hory Smrku a jsou s ní neodmyslitelně spjaty.

Seznamte se, prosím

Celé Jizerské hory jsou chráněnou krajinnou oblastí a bez váhání je můžeme zařadit mezi nejstarší chráněná území u nás. Jako většina příhraničních oblastí mají svou spletitou historii a mnohdy by mohly vyprávět pohnuté příběhy, avšak dnes jsou krajem prosperujícím a pro život příjemným.

Vesničky a města na sebe leckdy téměř navazují, v nižších polohách je všude rozeseto plno upravených chaloupek a horských stavení krásně zasazených do krajiny.

To vše pak vytváří dojem osídlenosti a pevných pout člověka se zdejšími horami. A jak už to na horách bývá, tou největší devizou je jejich nádherná, čistá příroda a čerstvý osvěžující vzduch.

Pro aktivní jedince jsou Jizerky ráj. Místní krajinu můžete obdivovat v každém ročním období. Ať už vyrážíte pěšky, na kole, koloběžce, běžkách, sjezdovkách, sněžnicích, saních, vždy najdete skvělou infrastrukturu a výborné zázemí. Líbivým bonusem jsou drobné kulturní památky a stavby, dotvářející jedinečnost kraje.

Dřevěná odysea

Naše toulání jsme započali v Desné s ambicí trochu prozkoumat okolí Albrechtic v Jizerských horách a pak se přenést trochu výš a dál do Vysokého nad Jizerou. Ráno jsme začali řežavou koupelí pod vodopádem v ledových vodách říčky Bílé Desné.

Prokrvená těla bylo potřeba trochu občerstvit adrenalinem, ocitli jsme se tedy na skokanských můstcích a na chvíli se vžili do kůže skokana na lyžích. Kloubouk dolů před všemi, co dokáží překonat pud sebezáchovy, vyrazit z této nesmírné výšky strmě dolů a následně skočit. My raději zcupitali zpět pěkně po svých a let na lyžích a následné přistání ozkoušeli na začátecnickém mostíku.

Při putování zdejší krajinou se naskýtají pohledy jako pro bohy.

Raději jsme osedlali raději kola, přehoupli se přes kopec až do první plánované zastávky v Jiřetíně pod Bukovou. Nohy z pedálů jsme sundali až u funkcionalistické vily Johanna Schowaneka, zakladatele nejstarší továrny vyrábějící dřevěné hračky v České republice.

Ve zdejší továrně dávají lidské ruce dřevu vyšší smysl již více než sto let. Rodí se zde roztomilé dřevěné hračky, korálky, ale také dřevěná srdce klavírů a pianin včetně jejich klaviatur. V rámci exkurze jsme zavítali nejen do výrobní části podniku, ale i do zdejších kreativních dílen, kde si každý může vyrobit hračku podle vlastního přání, citu a fantazie.

Cestou přes Albrechtice se naše pohledy stáčely k rozhledně Tanvaldský Špičák, která se tyčí do výšky na stejnojmenném kopci. Při představě mnoha výškových metrů, které bychom museli našlapat, jsme si ale nechali zajít chuť. Naše výhledy ještě přijdou.

Zastavili jsme u Stodoly, výchozího bodu skiareálu Detoa, k bližšímu ohledání nás totiž zlákala dřevěná socha. Umělecké dílo vzniklo v rámci sympozia Dřevosochání, které má v Desné již dvanáctiletou tradici. A měli jsme štěstí, u krásně renovované vily Josefa Riedla se zrovna konal letošní ročník.

Dřevosochání Desná. Zruční umělci při práci Sochařské sympozium Dřevosochání u Riedlovy vily. Zhotovené sochy pak zdobí místní krajinu.

Z Texasu bohužel nikdo nepřijel, ale přesto to byl hotový masakr motorovou pilou. Obrovské dřevěné špalky se pod rukama umělců a pil měnili v sochy plné fantazie, jejichž následným bohulibým údělem je zdobit okolní krajinu. A teď vzhůru do hor!

Apokalypsa na Bílé Desné

Vydali jsme se k technické památce zvané Protržená přehrada. Byl to tedy pořádný a táhlý stoupák a naši kondici vydatně prověřil. Pohodlnou lesní asfaltku nám ale zpestřila sochařská díla minulých sympozií a hezké pohledy na říčku Bílou Desnou, která se vesele valí svým korytem dolů až k soutoku se svým dvojčetem Černou Desnou.

Těžko si představit, v jaký živel se proměnila, když kdysi dávno došlo ke katastrofě, jejíž torzo jsme měli za cíl obhlédnout. Loňské září tomu bylo sto let, kdy tehdy teprve rok stará přehradní hráz začala prosakovat, až se nakonec protrhla a způsobila ničivou povodňovou vlnu, která zabila desítky lidí a v Desné smetla více než sto domů. Přehrada nebyla nikdy obnovena a dnes tak dávnou tragédii připomíná pouze hrázní šoupátková věž a zbytky sypané hráze.

Místo dávné katastrofy. Protržená přehrada na řece Bílá Desná Koupání zakázáno. Vodní nádrž Souž slouží jako rezervoár pitné vody.

Pokračovali jsme z mírného kopce dále až k dalšímu vodnímu dílu, přehradě Souš, jejíž hráz díkybohu pevně stojí. My se tak mohli pokochat krásným pohledem na modravou vodní hladinu s krásně zvlněným panorama hor.

Nádrž slouží jako rezervoár pitné vody, opustili jsme ji proto bez většího zdržení k další zastávce. Ke Kořenovu a harmonickým proporcím Tesařovské kaple jsme museli zase nějaké ty výškové metry našlapat, ale pohled, který se nám naskytl, byl hodný bohů.

Cykloturistická laťka položená vysoko

I nadále jsme mířili vysoko, čekalo nás prosmýknout se mezi vrcholky Jizerek a Krkonoš. Vystoupat až pod Hvězdu nám dalo zabrat, ale jak už to bývá, odměnou nám bylo parádní klesání nádhernou přírodou téměř až do Vysokého nad Jizerou.

Závěřečné metry vzhůru už nás nijak nerozházely, však jsme se také ocitli v jednom z nejvýše položených měst v České republice, tak to přeci nemohlo být zadarmo. Pohledy na zvlněné pásmo Jizerských hor a západního hřebenu Krkonoš nás vzaly za duši. Ani se tedy nedivíme, že tato podívaná se kdysi stala motivem pro poštovní známky.

Třeba takový pohled je možné shlédnout při putování na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Vila slavného rodáka Dr. Karla Kramáře je opravdu výstavní stavení.

Při projížďce malebným horským městečkem nás kromě vymalovaných roubenek zaujala vila váženého rodáka Dr. Karla Kramáře a také divadlo Krakonoš, mekka proslulého stejnojmenného divadelního spolku, který se může pochlubit nejstarší divadelní ochotnickou tradicí u nás.

Nechali jsme se zlákat k projetí krátké naučné stezky Divadelní okruh za historií místního divadla a nelitovali jsme. Z nejvyššího bodu stezky, lavičky u sv. Josefa, se nám naskytl nádherný pohled na Vysoké nad Jizerou zasazené do zeleně okolních pastvin a luk a následně ověnčené okolními kopci. Po rozjímací pauze jsme s klidnou a vyrovnanou myslí a znaveným tělem šlápli zpět do finále naší cesty. Za nás palec nahoru!