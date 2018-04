Cykloturistika v Euroregionu Těšínské Slezsko

Na trase je poměrně hodně příležitosti k občerstvení. Pokud vystoupíte v Bocanovicích, ocitnete se na cyklotrase 6081. Bocanovice volím proto, že hned co opustíte vlak, stojíte na cyklostezce a nemusíte se nijak vymotávat z nádraží. My se dáme na směrem na sever a po chvíli dojedeme k cyklistickému rozcestníku, kde se zprava připojuje šestapadesátka z Jablunkova. Už po ní pokračujeme rovně po kvalitní asfaltové cestě třetí třídy až do Milíkova. Cesta je sice členitá, ale v této chvíli to není ještě žádná hrůza. Vlevo se můžeme kochat pohledem na Kozubovou, vpravo je vidět Jablunkov s přilehlými vesničkami okolo. Máte-li dostatek času a sil, můžete si na Kozubovou "odskočit" po 6082 a podívat se na kapli sv. Anny (asi 960 m n.m), která byla částečně přestavěna na rozhlednu. Za Košařisky na chvíli opouštíme asfaltovou cestu, ale není třeba zoufat, zhruba dvoukilometrový kamenitý úsek vede převážně lesem. Za Karpentnou se terén začíná opět více vlnit. V lese míjíme odbočku na Ostrý, který se za lesem ukazuje v celé své kráse. Posléze na nás začne vykukovat Javorový s vysílačem. V Gutech trasa opět prověří vaši fyzickou kondici, protože následuje několik sice prudkých, ale krátkých kopců. Můžete si vybrat, jak chcete pokračovat do Smilovic, zda přímo nebo přes Řeku po 6150. Doporučuji cestu přes Řeku i za cenu zdolání dalšího prudkého kopce. U Řeky se nacházejí pískovcové lomy s horolezeckými terény. Ve Smilovicích je křižovatka hlavních cyklistických tras 56/46. Pokud se rozhodnete odbočit vpravo, dojedete po trase 46 do Českého Těšína nebo po trase 56 do Havířova, Orlové či Bohumína. My ale pokračujeme rovně po asfaltové cestě úpatím hor do Komorní Lhoty. Uprostřed vesnice míjíme letní restauraci, která jistě přijde vhod. Pokud milujete výplazy k beskydským chatám, je možno odsud pokračovat po cyklotrase 6083 na Ropičku a Slavíč. Tato trasa je však fyzicky náročná a vhodná pro kvalitní horská kola. Pokračujeme směrem k Dobraticím. Před Dobraticemi je třeba dávat "bacha" na přejezd mostu po prudkém sjezdu. Není problém zde nechat rozjet kolo šedesátikilometrovou rychlostí a pokud se z protisměru vynoří auto, máte o zábavu postaráno. Nejbližším vrcholem se stává Prašivá s poutním dřevěným kostelem sv. Antonína. V Dobraticích míjíme oblíbenou pivní zastávku - hospodu Harenda. Po nějakém tom pivu je třeba dát pozor a nepřehlédnout odbočku vlevo a nepokračovat do Vyšních Lhot. Malou chvíli stoupáme jakoby na Prašivou souběžně s červenou, ale pak zatáčíme vpravo. Za chvíli se před námi otevře impozantní pohled na Raškovice s výhledem na Lysou horu. Z Raškovic odbočíme doprava a pokračujeme dva kilometry do kopce sice po asfaltové, ale nepříliš kvalitní cestě. V "horních" Raškovicích odbočíme vpravo a přes Bystré klesáme směrem k Pržnu. Vlevo se nám občas objeví vrcholek Lysé hory, vpravo se otvírají výhledy směrem na Janovice a Frýdek-Místek. Před malenovickým hřbitovem nás čeká poslední stoupání, avšak odměnou nám bude krásný výhled na Lysou horu. Po sjezdu do vesnice, u sympatického hostince Borová, opouštím 46 a přes Frýdlant, Bašku, Pržno, Frýdek-Místek a Sedliště se vracím do Havířova. Vy to však dělat nemusíte. Můžete dojet do Frýdlantu a využít jeden z mnoha spojů ČD se zjednodušenou přepravou jízdních kol směrem na Ostravsko.

Cykloturisté se mohou těšit na další cyklostezky