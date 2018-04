Cykloturisté se dočkají dalších tras

Slabinou je značení

Také Kladenští už mohou vyjet na kole po značených či upravených cyklotrasách. V současnosti je již dokončena patnáctikilometrová západní trasa okruhu kolem Kladna, která zavede výletníky na Sletiště či k rybníku Záplavy. Cyklostezka vede okolo plaveckého stadionu na Lapák, ke Zvonečku, lesem na Bílé vršky, k nádraží Kamenné Žehrovice, až do Rozdělova k STK.

Cykloturisté se ale již dnes mohou ze Sletiště vydat i na opačnou stranu směrem ke Kožově Hoře, masokombinátu, až do Přítočna. Později bude celý okruh pokračovat ke koupališti v Bažantnici, lesem na Dříň, ke Svatému Janu, do Vrapic, Na Ferdinandku, k přírodnímu vodnímu parku Čabárna, do Švermova, na Cikánku a polní a lesní cestou na Ostrovec a pod elektrickým vedením až k STK v Rozdělově. Po dokončení bude lesní cykloturistický okruh okolo Kladna měřit 33 kilometrů a bude z větší části označen pásovými turistickými značkami zelené barvy se žlutými okraji. Absence tohoto značení je zatím největší slabinou cyklotrasy, neboť lidé, kteří okolí Kladna neznají, bloudí.

Trasa kolem Kladna není jedinou cyklostezkou, po níž se mohou zdejší cyklisté projet. Téměř hotová je již cyklostezka 018, která město Kladno napojuje na dálkovou síť celorepublikových i mezinárodních cyklotras. Vede z Okoře přes Čičovice, Buštěhrad, Lidice, Hřebeč, okolím Bažantnice, dále pak po trase lesního cykloturistického okruhu přes Sletiště do Doks a Družce. Na Okoři bude tato cyklostezka navazovat na dálkové cyklostezky Praha - Drážďany. Příbramsko je poněkud chudší na nabídku cyklostezek. Nicméně tento okres protíná nedávno vybudovaná cyklotrasa Greenways Praha-Vídeň. Najet se na ni dá například už na Berounsku v obci Lochovice a po pětadevadesáti kilometrech ji opustit ve Smolotelech na Příbramsku.

Do Českého ráje

Kokořínskem začali členové Klubu českých turistů ve spolupráci a za finanční podpory Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko vytyčovat cyklistické stezky loni. Letos v této činnosti pokračují, aby bylo dokončeno propojení cyklotras po celém území CHKO, to znamená i na Českolipsku, Litoměřicku a Mladoboleslavsku. Podle sdělení z mělnického sídla Správy CHKO Kokořínsko by do letošního léta měly být práce dokončeny. Mapka cyklotras v CHKO Kokořínsko je zatím v tisku. V mladoboleslavském regionu se o cyklotrase podél řeky Jizery dosud jenom mluví.

Zatím je na Mladoboleslavsku z pohledu cyklistických výletníků nejdůležitějším místem město Mnichovo Hradiště, ze kterého lze vyrazit východním směrem do hodně husté sítě cyklostezek Českého ráje. Mnichovo Hradiště je pro tuto chráněnou krajinnou oblast vstupní branou podobně jako východočeský Jičín nebo severněji položený Turnov.

Už letos kolem Labe

Už druhým rokem je na Mělnicku v provozu cyklotrasa podél Labe. Polabská cyklotrasa vede po pravém labském břehu mezi Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví a Mělníkem v celkové délce 28 kilometrů. Příliš mnoho příležitostí jezdit po oficiálních cyklistických stezkách zatím nemají obyvatelé Kolínska. Jedna z nich v délce jednoho kilometru nyní slouží především obyvatelům Tří Dvorů ke spojení s okresním městem Kolínem, druhá vede od loňska z Kolína ke koupališti v Hradišťku.

Kolín je však zapojen do projektu Labské cyklotrasy, jehož cílem je propojit cyklistickou stezkou všechny okresy ležící na Labi od pramene až k německým hranicím. I když má projekt zpoždění, Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu v Brně, které je koordinátorem projektu, věří, že se trasu podaří vyznačit ještě letos. Vhodnou příležitost pro cyklistický výlet nabízí sousední nymburský okres. Od soutoku Labe s Cidlinou je možné jet po asfaltové stezce až do Nymburka. Zajímavým zastavením může být cestou například v Libici nad Cidlinou prohlídka rekonstruovaného půdorysu baziliky a paláce vyvražděných Slavníkovců.

Sázava nabízí skvosty

Velkou novinkou pro cykloturisty ve středních Čechách je letošní otevření dálkové Posázavské cyklotrasy, která vede od soutoku Sázavy s Vltavou z Davle až téměř k pramenům řeky u Žďáru nad Sázavou (245 kilometrů). Středočeský úsek od Davle po Zruč nad Sázavou měří celkem 111 kilometrů a vede údolím Sázavy po silnicích druhé a třetí třídy kolem řady přírodních a historických zajímavostí (Jílové u Prahy, hrad Zbořený Kostelec, hrad Talmberk, hrad Český Šternberk). Trasa je označena cykloturistickým značením a v cyklistických mapách má číslo 19.

Trasa je středně náročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a v rekreačním tempu lze celý středočeský úsek přejet za dva až tři dny. Na Posázavské cyklotrase si lze ovšem vybrat i kratší úseky a k dopravě na místo startu vybrané trati a z cílového bodu opět domů využít vlakové zastávky, kterých je po celé trase velký počet. V letošním roce by také měla být vyznačena síť cyklotras v dalších částech benešovského okresu. Cykloturistický okruh kolem Konopiště a Neštětické hory připravuje benešovský Klub českých turistů, své cyklotrasy připravují i mikroregiony na Sedlecku, Voticku a Vlašimsku.

TIPY NA CYKLISTICKÝ VÝLET

1. Kladno - Lány - Kladno * 34,5 km * Kladno (3. ZŠ), Velká Dobrá, Valdek, Dolní Bezděkov, Lhota, rozcestí Vápenec, Lány, Tuchlovice, Srby, ČD Kamenné Žehrovice, Kladno Sletiště

2. Noutonice - Peruc * 26 km * Noutonice, Okoř, Libochovičky, Kováry, Zákolany, Koleč, Třebusice, Zvoleněves, Žižice, Vítov, Beřovice, Zlonice, Vyšínek, Páleč, Vraný, Peruc

3. Beroun - Koněprusy - Beroun * 29 km * Beroun (stanice ČD), Tetín, Koda, Liteň, Koněpruské jeskyně, Beroun

4. Mělník - Kokořín - Mělník * kolem 50 km * Mělník, Velký Borek, Mělnická Vrutice, Lhotka, Harasov, hrad Kokořín, Vojtěchov, Jestřebice, obec Kokořín, Vysoká, Mělník

