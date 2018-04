Cyklotrasy propojí Orlické hory

V Orlických horách, kam v posledních letech míří stále více cyklistů, je málo cyklistických tras. Euroregion Glacensis, který chce zvýšit zájem turistů o tuto oblast, podporuje projekt, který počítá s vyznačením několika desítek nových cyklotras. "Studie má i podporu okresu, ale euroregion má šanci získat na projekt i peníze," řekla referentka cestovního ruchu Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou Miroslava Nováková. Nyní v podstatě existuje jen jediná ucelená trasa od Olešnice do Dolní Moravy pod Králickým Sněžníkem. Je zakreslena s několika odbočkami v mapě a vyznačena i v terénu. Nové trasy by měly vzniknout do čtyř let zejména na Rychnovsku a Náchodsku. Území, kde budou vyznačeny, zhruba kopíruje Chráněnou krajinnou oblast Orlické hory.