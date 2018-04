Cyklotrasa snů na Zélandu: krásnou přírodou od hospody k hospodě

Může se hodit Zachovalý kus železnice

Na jednom konci navazuje cyklostezka Otago Rail Trail na část trati, po které se lze dodnes svézt i vlakem. Vyhlídková Taieri Gorge Railway (www.taieri.co.nz) pendluje mezi historickým kamenným nádražím v pobřežním městě Dunedinu a zachovalou originální dřevěnou stanicí na východním konci cyklostezky v Middlemarch po úzkokolejce s rozchodem 1 067 milimetrů. Vozí turisty po trati dlouhé 77 kilometrů přes 35 mostů, 10 tunelů, několik soutěsek i zlatonosných potoků. Půjčení kola a přespání

Vše, co je potřeba vědět před startem, lze nalézt na webu www.otagorailtrail.co.nz. Otago Rail Trail obsluhuje řada cyklopůjčoven, které se dokážou do značné míry přizpůsobit přání klientů, omezením bývá pouze jízdní řád kyvadlových autobusů. Kolo včetně vybavení (přilba, cyklopočítač, brašny, lepicí sada) stojí na den kolem 50 novozélandských dolarů. Nejpropracovanější strukturu nabídek má rodinný podnik www.trailjourneys.co.nz. Podél trati je na výběr zhruba ze stovky nocleháren, většinou jednoduchých venkovských ubytoven, cena za osobu i se snídaní osciluje kolem 50 dolarů. Výjimečně milý azyl skýtá uprostřed trasy ve Wedderburnu rodinná farma s tisícovkami ovcí: www.wedderburncottages.co.nz. Je to ideální zastávka pro dvoudenní itinerář na celých 150 kilometrů, jaký jsme si zkusili my. Jak to celé vzniklo

Celých 150 kilometrů stezky Otago Rail Trail s převýšením jen kolem 400 metrů vede v trase bývalé železnice. A vlaky, jak známo, nemají rády ostrá stoupání ani prudká klesání. Dráhy však nutně potřebují pasažéry. A ti tady nebyli. Zlatá horečka pominula už před víc než 100 lety, přehrada na konci trati také stojí už pár desítek let, a když v 80. letech 20. století přišly dráhy ještě o lokální licenční monopol na přepravu nákladů, najednou nebylo co (ani koho) vozit. Proto vlaky na sklonku 20. století dojezdily a na začátku 21. století vyjeli na bývalou trať první cyklisté. Kolejnice, pražce i hrubý štěrk byly z celých 150 kilometrů nákladem zhruba 12 milionů korun odvezeny, povrch dnes tvoří uválcovaná šotolina a mimo sezonu lze na trase narazit na těžkou stavební techniku, jež cestu průběžně zvelebuje.