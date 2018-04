Cyklotrasa Posázavím už má začátek i konec

V brodském regionu by mohli cyklisté projíždět Přibyslaví, Havlíčkovým Brodem, Okrouhlicí, Lipnicí, Dolním Městem, Světlou a Ledčí nad Sázavou. Navíc se cyklostezka napojí v Bystřici nad Pernštejnem čtyřiceti kilometry na mezinárodní trasu Euro Velo, propojující Rakousko s Polskem.

K myšlence propagace Posázaví se prozatím připojilo osmnáct měst a obcí a další se stále přidávají. Naposledy se stalo členem město Žďár nad Sázavou. Sdružení získalo dva granty od ministerstva pro místní rozvoj z projektu Obnovy venkova, dohromady zhruba sedm set tisíc korun. "Náklady na realizaci projektu se pohybují kolem milionu korun," řekla Fischerová a dodala, že cílem je, aby na jaře všechna zúčastněná města začala na svém úseku budovat tak, aby myšlenka propojení posázavských měst a obcí byla naplněna. Právě Fischerová je duší celého projektu a už tři roky se snaží, aby se Posázaví dostalo do povědomí turistů a zvýšil se tak cestovní ruch na Vysočině.

V první fázi organizátoři počítají s minimálními úpravami terénu. Trasa povede přes silnice II. a III. třídy a nevyhne se ani polním cestám. Ještě letos by měly být instalovány první z tisícovky turistických značek. Počítá se se spoluprací Klubu českých turistů, což potvrdil předseda brodských dobrovolníků Jiří Kočí. "Do budoucna bychom si údržbu značek mohli vzít na starost, o konkrétním způsobu spolupráce jsme však zatím nejednali," řekl Kočí. Své k umístění turistických značek tak, aby nebránily dopravě a chodcům, musí říct také policie. "Turistické značky nespadají do dopravního značení, pokud by ale byly umístěny v rozporu s běžnými předpisy, samozřejmě na to upozorníme," vysvětlil Jiří Bouchner z dopravního inspektorátu v Havlíčkově Brodě.

Výstavbu stezky bude doprovázet také vydání mapy Posázavská cyklotrasa, která návštěvníkům přiblíží veškeré zajímavosti a krásy Posázaví. "Zvýší se návštěvnost obce, bude se více rozvíjet obchod a služby," odpověděl starosta Lipnice nad Sázavou František Žatečka na otázku, co si od cyklotrasy slibuje.