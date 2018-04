Cyklotrasa bude už v létě

Cyklostezka protne v první fázi patnáct obcí, začne v osadě Hluboká u Krucemburku a bude pokračovat přes Ždírec nad Doubravou a Libici nad Doubravou do Sokolovce. Zřejmě v příštím roce by měly vzniknout i odbočné trasy tak, aby stezka vedla přes všechny obce, které do Podoubraví patří. "Do konce dubna bychom měli obdržet projekt, okamžitě vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele a jsem přesvědčen, že o prázdninách bude hotovo základní značení," uvedl Jaromír Saidl, starosta Libice nad Doubravou.

Povinností každé obce na trase bude vybudovat pikniková místa a stanoviště. Odpočinková místa budou vytvořena jako nezastřešená posezení situovaná nejlépe s výhledem do krajiny. Stanoviště by měla být umístěna v blízkosti restaurace či obchodu ve frekventovanějším místě, třeba přímo v obci. Na každé zastávce budou mít turisté k dispozic mapy a seznam zajímavých míst či památek, které můžou na své cestě navštívit. "Snažíme se, aby trasa byla zajímavá. Návštěvníci si budou snad moci prohlédnout i Pařížovskou přehradu na řece Doubravce, která byla pro veřejnost uzavřena a nyní jednáme o jejím zpřístupnění. Zajímavé je jistě i údolí Doubravy, kde také počítáme s vybudováním jakési úložny kol," vyjmenoval Saidl.

Páteřní trasa víceméně kopíruje někdejší Liběckou stezku. "Chceme, aby každé odpočinkové místo mělo stejný ráz, proto necháme vyrobit dřevěné sochy s takovou tematikou, která bude charakterizovat jednotlivé obce na trase. Například v Krucemburku to bude socha Tomáše Střely, jednoho z majitelů a patronů Krucemburku, v Libici bude umístěn rytíř Lubjata, který střežil Liběckou stezku a ve Vilémově mnich," řekla Jaroslava Pecinová starostka Krucemburku.

Vybudování cyklostezky přijde na milion sto tisíc korun, přičemž 770 tisíc činí státní dotace z Programu obnovy venkova.