Cyklotras letos přibude

10:25 , aktualizováno 10:25

Výlety do přírody na kolech patří k modernímu stylu rekreace. Hradecký kraj protíná asi patnáct set kilometrů značených cyklotras a brzy přibudou další. Dosavadní, zhruba půldruhá tisícovka kilometrů cyklistických tras v Hradeckém kraji se ještě letos rozšíří o další stovky kilometrů. Dokončeno má být značení východočeského úseku mezinárodní Labské stezky ze Špindlerova Mlýna do Hamburku a připravují se dálkové trasy z Liberce do Orlických hor a z Hradce Králové do Břeclavi. Většina cyklotras směřuje do nejvýznamnějších turistických a rekreačních oblastí kraje, část jich vede chráněnými přírodními lokalitami.