Cyklotoulky: Od tajemného podzemí kolem Venuše k dřív zakázaným sousedům

Dnešní Cyklotoulky začneme přímo ve Znojmě, protože město nespravedlivě proslavené jen okurkami můžete pozorovat a prozkoumávat opravdu různě. Můžete využít jednu z více než deseti věží, třeba ta radniční z 15. století nabízí skvělý výhled na město i okolí.

Nebo si ho můžete prohlédnout pěkně odspodu. Historické centrum Znojma je protkáno spletí podzemních chodeb, které byly vybudovány až ve čtyřech úrovních pod sebou. Jejich délka se odhaduje na třicet kilometrů a v rámci prohlídek podzemí se dostanete až 12 metrů pod povrch. Toto bludiště, plné tajemství a odkazů předchozích generací patří k největším v Evropě. Návštěvníci Znojma, kteří touží po troše adrenalinu, by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu expozice Tajemné podzemí, při jejímž absolvování navštívíte zbytky kostnice, několik krypt a dokonce i lapidárium.

Znojemská zákoutí Znojemská přehrada

Architektura napříč stoletími

Věže, hrad, velkolepé chrámy, romantické uličky s různou strukturou dlažby, nádherné výhledy na řeku Dyji z jedné strany a na městské vinice z té druhé můžou chvílemi připomínat pohádku. Ale architektonické skvosty Znojma nejsou jen z věků dávno minulých, krásné památky se dochovaly i ze století minulého. A hodně je i způsobů jak je objevovat a podle jakého klíče prozkoumávat. Koneckonců s tím vám nejlépe poradí v infocentru.

Já se pokusím v krátkosti představit pár těch nejzajímavějších tak, jak vznikaly napříč epochami a jak se mi je podařilo vyfotit. Románskou architekturu zastupuje asi nejvzácnější památka města, Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny z 11. století.

Chrám sv. Mikuláše vlevo a Svatováclavská dvojkaple

Nejvíce památek zanechala gotika, za ty nejkrásnější uvedu Děkanský chrám sv. Mikuláše a Svatováclavskou dvojkapli. Renesanci zastupuje palác z poloviny 16. století, kde se dnes nachází Dům umění. Z baroka se opět zachovalo památek celkem hodně, namátkou třeba Jezuitské gymnázium či Althanský palác. Na devatenácté století upomíná Mariánské náměstí a o tom dvacátém už zmínka byla, najdete tu stopy funkcionalismu i kubismu, které skvěle zapadají do historické zástavby. Co se architektury týče, nemá Znojmo na Moravě mnoho konkurentů.

Dnes už zase projedete

Tipů na cyklovýlet není zdaleka tolik jako znojemských památek, ale i tady je z čeho vybírat. Můžete si zajet na jednu z mnoha překrásných vyhlídek na údolí Dyje, podívat se po okolních vinicích, pro milovníky archeologie je ideální návštěva Hlubokých Mašůvek a jejich okolí, odkud pochází i naše nejstarší památka – soška Venuše.

Kdo chce cyklistiku spojit s plaváním, může si zajet na Vranovskou přehradu a výlet doplnit ještě o návštěvu Vranovského zámku. A pak je tu ještě jedna možnost, vypravit se do Rakouska. A to jsem udělal já. Vyrazil jsem do možná nejmenšího, ale úměrně své velikosti možná i nejpůvabnějšího rakouského městečka Hardegg.

Pokud jde o pohodlnost cesty, není se čeho bát, cyklotrasa je vedena téměř celá po asfaltovém povrchu a až na výjezd ze Znojma nejsou silnice příliš frekventované. A pokud jde o náročnost, pak ji lze řadit mezi středně náročné jak délkou, tak členitostí terénu. Pro cyklisty zvyklé na rovinky to bude trasa spíše náročná, protože zejména v okolí cíle jsou poněkud prudší stoupání, místy kolem 8-9 %, ale dá se to zvládnout.

Ze Znojma se vydejte na Bezkov (v případě hladu či žízně doporučuji hospůdku u Drbalů), pokračujte na Horní Břečkov a Čížov. V Čížově je to rozhodně na menší zastávku. Stojí tu útulná cyklistická hospůdka U Švestků, kousek od ní budova informačního střediska Národní parku Podyjí se stálou expozicí, ale především skanzen bývalé Železné opony. Což vám připomene, že cesta na kole do Rakouska nebyla vždy tak jednoduchá jako dnes. Dvě řady ostnatých drátů, ozbrojená stráž mezi nimi a překážky pro motorová vozidla v podobě ocelových mnoha set metrákových hvězdic a betonových jehlanů dávají tušit, že průchod tu ještě před čtvrt stoletím byl téměř nemožný.

Co je malé, je i milé

Ale co bylo, bylo. My můžeme pokračovat v klidu dál, protože směrem do Hardeggu už je zcela vyloučen provoz motorových vozidel, vjeli jsme totiž na chráněné území Národního parku Podyjí (na rakouské straně potom pokračuje NP Thayatal). Je dobré vědět, že v Rakousku vedou územím NPT pouze turistické stezky, cyklistům je vjezd zakázán. Než sjedete do Hardeggu, neměli byste minout vyhlídku vpravo na moravské straně. Nad 80 metrů hlubokým kaňonem ze skály se klene předsazená vyhlídka, která nabízí návštěvníkovi nezapomenutelný pohled na pohádkový hrad Hardegg z 12. století a městečko kolem.

Detail hradu Hardegg

Z vyhlídky to vypadá náročně, ale nebojte se kopců a rozhodně sjeďte až do Hardeggu. Hned za hraničním mostem je příjemná hospůdka a výše popsaný hrad společně s městečkem poznáte z bezprostřední blízkosti. Majestátnost hradu doplňuje ospalost samotného městečka a dravost Dyje. Vskutku výborná kombinace. Věřte, že to si opravdu užijete.

Na zpáteční cestě odbočte po sjezdu z Čížova doprava na Greenways 48, kolem Čížovského rybníka Na Keplech po lesní cestě na Lukov. Tady je v případě nouze v restauraci U Všetečků místo technické a první pomoci pro cyklisty. Pokračujte přes Mašovice, kde se můžete osvěžit v průzračné vodě Mašovického lomu. Následuje historicky bohaté Hradiště, kde stojí za to sjet z trasy doprava tunýlkem kolem Kláštera Křížovníků ke kapli sv. Antonína Paduánského a nedaleké Eliášově kapli a odkud si prohlédnout západní panorama starobylého Znojma. Šťastnou cestu.

Mapa cyklotoulky Znojmo