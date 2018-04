Slavný opilec, rybářský ráj a město piva. Lehký cyklovýlet okolím Žatce

Co stojí za povšimnutí 1. Radniční věž - Zdobí náměstí už od roku 1362. Dnes slouží jako rozhledna, z jejíhož ochozu jsou vidět kromě města a okolí i komíny, díky kterým se v 19. století Žatci přezdívalo „město se stovkou komínů“. Nejednalo se však o klasické průmyslové velikány, ale o komíny chmelařských budov. Jedinečné panorama asi třiceti zbylých komínů dnes tvoří jeden z hlavních pilířů kandidatury města na zápis do seznamu UNESCO.

2. Hrob nejstaršího pivaře - Upozorňuje na něj pamětní deska nedaleko Sloupu Nejsvětější Trojice na hlavním žateckém náměstí a údajně nejmenší chmelnici na světě, která je od hrobu vzdálena cca 50 metrů a stojí v místech bývalého kostela Sv. Kříže. Což jen potvrzuje skutečnost, že pěstování chmele bylo v Žatci povýšeno doslova na náboženství.

3. Chmelařské muzeum v Žatci - Je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4 000 čtverečních metrů je dokladován vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Dozvíte se samozřejmě i to, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku.

4. Vodní nádrž Nechranice - S rozlohou 1 338 hektarů je to pátá největší přehradní nádrž České republiky a také přehradní nádrž s nejdelší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě (3 280 m).

5. Restaurant U Orloje - je vlastně součástí areálu Chrám chmele a piva a je vybudován ve starém chmelovém skladu, čemuž odpovídá i jeho interiér. Dominantou restaurace je minipivovar, takže můžete ochutnat pravé žatecké pivo přímo v minipivovaru.

6. Žatecký pivovar - Byl vybudován na místě zaniklého královského hradu a pokračuje v tradici výroby českého piva typu světlého ležáku používající pouze tři základní suroviny: vodu, slad a žatecký chmel. Jako v každém správném pivovaru i tady je prohlídka spojená s degustací.