Z romantického parku až do bunkru. Ráj pro cyklisty v okolí Žamberka

Zajímavosti dnešního výletu 1. Orlické hory - (polsky Góry Orlickie, německy Adlergebirge) jsou pohoří a geomorfologický celek v severovýchodních Čechách, při hranici s polským Kladskem. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná z nadmořskou výškou 1115 m n. m. Název pohoří je odvozen od řeky Orlice, která tudy po česko-polské hranici protéká. 2. Pevnost Hanička - patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. Úzký a protáhlý tvar republiky byl v případě útoku ze severu pro naši obranu nevýhodný, a proto při této části hranice s Německem vzniká mohutný systém železobetonových opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie. Toto opevnění mělo udržet první nápor nepřítele, až do příchodu spojenců, především Francie a Anglie. 3. Pašerácká lávka - leží kousek od Zemské brány. Původně byla postavena vrchností pro potřeby dřevorubců a formanů, svážejících dřevo z panských lesů. Ovšem časem začala být využívána především k pašování nejrůznějšího zboží. Stával tu i starý dřevěný mlýn, který sloužil jako prodejna pašovaného zboží i úkryt pro pašeráky. Dnešní podoba lávky pochází z roku 2002, kdy byla obnovena po ničivé povodni. 4. Pivovar Žamberk - byl založen v roce 1995, jeho značka - Žamberecký Kanec, odkazuje na znak města. Své výrobky prodává žamberský sládek přímo v pivovarské pivnici, kde vám i vysvětlí, proč je zdravé pít pivo, a to žamberské zvlášť. Máte také možnost domluvit si přímo se sládkem prohlídku celého pivovaru s ochutnávkou místního piva. 5. Muzeum starých strojů a technologií - sídlí v bývalé Vonwillrově továrně. V úžasném industriálním prostředí prvorepublikové továrny vzniká unikátní sbírka parních strojů všeho druhu, zemědělských strojů, stabilních motorů i historických automobilů. Najdete tu opravdové perly, jako je třeba plně funkční Škoda Sentinel nebo část úzkorozchodné železnice. Muzeum je otevřeno v termínech pořádaných akcí nebo kdykoli po telefonické domluvě. Odpověď na otázku, jak dlouhá byla hranice mezi ČR a Německem v roce 1938, najdete na www.cyklotoulky.cz, největším cyklistickém videoportálu v Čechách a na Moravě.