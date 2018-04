Nádherné rybníky a pohádková stavení. Do srdce jižních Čech na kole

Sahara v jižních Čechách

Město, kousek od Třeboně či Českých Budějovic, kde žije zhruba šest tisíc obyvatel, by se vlastně mělo jmenovat Veselí nad Lužnicí a Nežárkou. Obě dvě řeky tímto městem protékají, ale asi by ten název moc dlouhý, nebo tu z nějakého důvodu Lužnici nadržují, nevím.

Po prohlídce náměstí a načerpání informací v místním infocentru můžete vyrazit na výlet. Z náměstí se vydejte k Nežárce, po jejím přejetí nepokračujte k Lužnici, ale vydejte se proti proudu Nežárky po červené turistické značce a asi po dvou kilometrech dojedete k nádherným zatopeným pískovnám, které pro koupání přímo volají.

Písčité pláže a třpytící se vodní hladina pěti samostatných jezer vzniklých po těžbě štěrkopísku může snadno navodit atmosféru dovolené u moře. Je tu prostor pro odpočinek, koupání, sportovní vyžití i celkem bohatý kulturní program. Pomyslnou korunku pískovnám nasazuje jihočeská malebnost a převážně borovicové okolní lesy. Ale kvůli koupání tu dnes nejsme, takže pokračujeme.

Kousek od jezer vzniklých zatopením pískoven leží další, s pískem spojená zajímavost: Písečný přesyp u Vlkova, což je unikátní přírodní rezervace jižních Čech. Jedná se o vátý písek s dunami a výskytem vzácných pískomilných rostlin. Někdo tomu říká česká Sahara, ale pravda je poněkud prostší. Duny nemají rozlohu ani hektar a nejsou ani moc vysoké, ale za návštěvu (zvlášť když je to skoro po trase) nic nedáte, tak proč ne.

Po prohlídce české mutace africké pouště pokračujte stále po červené turistické značce, protože jen ona vás zavede do opravdového rybníkářského království.

Jakub Krčín by koukal...

Nadějská rybniční soustava patří mezi nejvzácnější přírodní rezervace Třeboňska. Základ soustavy, kterou založil Jakub Krčín v letech 1577–1579 a již tvoří rybníky Naděje, Skutek, Víra, Láska a Dobrá vůle, byla dokončena až v poslední čtvrtině 19. století. Pak k ní přibylo ještě pár dalších rybníčků.

A že to trvalo tak dlouho? Není divu, dílo je to opravdu velkolepé. Rybníky jsou od sebe odděleny často pouze hrázemi, které drží pohromadě několikasetleté duby, na hladině odpočívají stovky nejrůznějších vodních ptáků a bohatý život pod hladinou si můžeme jen domýšlet podle nikdy nekončícího šplouchání, kvákání, kuňkání a bublání.

Neumím si představit, jak probíhá výlov takových gigantů, ale určitě to musí být zážitek. Ale ať je to jakkoliv, my tu dnes nejsme ani kvůli koupání, ani kvůli rybaření, ale kvůli cyklistice, takže pokračujte po červené turistické až po její zkřížení s cyklotrasou 1170. Dál už jeďte po cyklotrase přes Novosedly nad Nežárkou k zámku Jemčina. Tady začíná trošku odlišná podoba CHKO Třeboňsko.

Guláš na švestkách

Lesy, malé kopečky a krásné lesní cesty značené dřevěnými cedulkami s podivnými jmény, které v pravidelných intervalech kříží páteřní trasu 1170, to je druhá tvář Veselska.

Vy zahněte doleva v místě křížení s trasou Výdýmačská, protože ta vás dovede za jedinečným kulinářským zážitkem. Asi po dvou kilometrech od odbočky narazíte zleva na romantickou a hezky udržovanou lesní kapličku a zprava se objeví na první pohled nenápadné stavení, označené cedulí Penzion Pecák.

Nenechte se ovšem zmást, lepší guláš jinde nepořídíte. Na jídelním lístku byly v den mé návštěvy jen tři hotovky: Guláš, Jelení Guláš a Guláš na švestkách. Objednal jsem si samozřejmě Guláš na švestkách, neboť jsem o takové potravině v životě neslyšel, bohužel jsem nebyl ten den první, takže už nebyl.

Stoleté duby a mohutné hráze jsou nedílnou součástí jihočeských rybníků. Zatímco na Nežárce je fofr, cyklisti mají klídek.

Byla mi ale doporučena jelení verze. Vyzkoušel jsem a rozhodně nelitoval. Upřímně musím přiznat, že lepší zvěřinový guláš jsem ještě nejedl. Na čepu tu mají navíc celkem dobrý Prazdroj, což je v jižních Čechách spíše vzácnost, a jako dezert měli domácí jablečný závin. Shrnuto a podtrženo, už jen kvůli obědu se dnešní výlet rozhodně vydařil.

Byť už nedýchají, stále jsou ozdobou

Po bohatém a chutném obědě pokračujte tentokrát po turistické žluté směrem na Karštejn (nezaměňovat s Karlštejnem, neboť podoba je pouze ve jméně). Jihočeský Karštejn tvoří rybářská bašta a starý mlýn a hlavně stojí mimo turisty vyhledávané destinace, takže je tu božský klid. Určitě větší než na jeho středočeském skorojmenovci.

Cestou potkáte možná dvě desítky stromů s označením Památný strom. Jejich kmeny mají obvod určitě přes šest metrů a stojí tu nepochybně už pár století. V některých kmenech jsou dutiny, kam by se mohlo pohodlně schovat několik dospělých cyklistů (bez kol) a některé už asi nepatří mezi živé. Ale i tak jsou stále ozdobou zdejší krajiny. Stoleté stromy, obrovské a nádherné rybníky, klidné a příjemné lesy a téměř žádné kopce, přesně takhle vypadá okolí Veselí nad Lužnicí. Takže rybníkům, stoletým gigantům a cyklistice zdar.