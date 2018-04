Putování za zlatými úhoři. Výlet na kole krajinou Oty Pavla a Karla IV.

Zajímavosti z výletu 1. Hospoda U Rozvědčíka – věhlasný hostinec, který do podvědomí široké veřejnosti vstoupil díky dílům Oty Pavla. Původně to tedy býval spíše jen kiosek bývalého skutečného rozvědčíka, dnes se jedná o klasickou hospodu s ještě klasičtějším jídelníčkem. Nápis nade dveřmi vedoucí do lokálu však přetrvává, věděli byste, co je nad nimi napsáno? 2. Pamětní síň a přívoz Oty Pavla – jen o pár kilometrů proti proudu od Rozvědčíka naleznete o poznání pietnější místo připomínající slavného spisovatele. Právě tady potkal Ota Pavel svoje ryby, chytal své zlaté úhoře a pochutnával si na kyselých rybách převozníka Karla Proška. Přívoz ostatně funguje dodnes, tak jej na svých cyklotoulkách rozhodně nevynechejte. 3. Křivoklát - jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a králů. Nachází se v nadmořské výšce 285-290 metrů na skalnatém ostrohu nad Rakovnickým potokem, přítokem řeky Berounky na území městyse Křivoklátu v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. V roce 1989 byl zapsán na seznam národních kulturních památek ČR. 4. Magister Kelley a Karel IV - tyto dva naprosto odlišné lidské osudy, odehrávající se navíc ve zcela jiných časových epochách, spojuje jedno místo našeho výletu. Oba muži zde více méně nedobrovolně několik let pobývali. O jejich osudu se dozvíte mnohem více na Křivoklátě. 5. Čertova skála – přírodní rezervace mezi Nezabudicemi a Týřovicemi významná především rostlinnými společenstvími teplomilných skal a stepí. Odpověď na otázku číslo jedna najdete na stránkách www.cyklotoulky.cz