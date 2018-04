Kde stolovali obři. Cyklovýlet po dně dávného moře kolem roklí a kvádrů

Samotné město Police nad Metují se nijak zvlášť neliší od měst podobné velikosti kdekoliv u nás. Na útulném náměstí stojí hezká radnice s kašnou a morovým sloupem, skvěle vybavené informační centrum podává veškeré možné informace a je tu i možnost ubytování a samozřejmě hospoda. Prostě klasika.

Ale je tady i něco navíc. Například unikátní Muzeum papírových modelů, které jinde v Čechách ani ve střední Evropě nenajdete. A také krásná příroda a lidová architektura, kvůli které doporučujeme do Police nad Metují rozhodně zajet.

Možností, kam v okolí vyrazit, je opravdu hodně, ale pro poznávání zdejších krás je asi nejlepší níže popsaná trasa. I když i tady budete muset z kola občas slézt.

Z náměstí vyražte po značené cyklostezce č. 4000 směrem na Suchý Důl a Slavný. Je to celkem kopeček, ale zase si většinu metrů nastoupáte už na začátku a pak se víceméně povezete, což je určitě lepší, než kdyby to bylo v obráceném gardu.

Než dorazíte na Slavný, nejvýše položenou osadu Policka, potkáte na desítku krásných roubenek. A poté, co dostoupáte na hřeben Polických stěn, otevřou se vám nádherné výhledy. Ta opravdová paráda ale teprve přijde.

Krajina skalních vyhlídek, roklí a hřibů

Za Slavným se napojte na Vambeřickou cestu. Stezka kopíruje historickou trasu do polského poutního místa Wambierzyce a provede vás okolo Národní přírodní památky Polické stěny. Z cesty probleskují sem tam jen vrcholky skal, chcete-li vidět víc, neváhejte a zajeďte hlouběji do lesa, tady teprve čeká poklad.

Cestou budete potkávat nejrůznější skály, komíny a balvany.

Národní park s rozlohou 686 hektarů tvoří obrovské bludiště roklí z pískovcových kvádrů. Voda a vítr zde formují pískovcové bloky již celá tisíciletí. Kvádrové pískovce, které zde uvidíte, byly v dávných dobách dnem moře z období druhohor. Ze slepeného písku pak vznikl pískovec. Ten později popraskal do mohutných kvádrů.

Oblast Polických stěn je jedinečným územím, které je tvořeno skalami rozčleněnými na nejrůznější kaňony, soutěsky, jeskyně, skalní věže a hřbety. Celý hřeben stěn se táhne v délce několika kilometrů, místy je trasa na kole opravdu těžko sjízdná, ale za námahu to rozhodně stojí.

Tam, kde stolovali obři

Na polsko–české hranici, u Machovského kříže, se skalní útvary zcela změní. Začíná tu, jak napovídá název oblasti, Park Narodowy Gór Stolowych - oblast stolových hor. Stolovými horami je označováno v průvodcích kde co, ale to, co uvidíte, když pojedete z Machovského kříže do polské osady Pasterka a odtud po modré do osady Karlów, jinde nespatříte.

Skály stovky metrů vysoké i široké, zvrásněné větrem a deštěm, se vypínají na horizontu jako opravdové obří stoly. Cesta až na vrcholové partie ke skalám a vyhlídkám je pouze pro pěší, ale i pohled z dálky je dostatečnou odměnou za trochu té námahy, kterou jste dosud museli vynaložit.

Ve vesničce Karlów, která je výchozím bodem pro výlet do skalního města Szczceliniec Wielki, je i několik hotelů a restaurací, takže se tu můžete posílit před závěrečnou etapou dnešní cesty. Až se pokocháte, případně doplníte energii, pokračujte směrem na Ostrou Góru. Po lesní asfaltce se z Karlowa povezete z kopce a vrátíte se zpět do Čech přes Machovskou Lhotu a Machov.

Krajinou F. L. Věka

Ty nejkrásnější skalní pohledy už máte za sebou, teď vás čekají mimořádně vymazlené chaloupky, romantická zápraží, sem tam nějaká ta domácí zvířena, ale hlavně klídek a pohoda. Zdejší roubenky jsou opravdu jako z pohádky, škoda jen, že si je člověk nemůže prohlédnout i zevnitř. Pokud si pamatujete televizní seriál F. L. Věk, pak právě zde byly natáčeny některé reálie a dokonce zde naleznete rodný dům hlavního hrdiny.

Machovská Lhota, Machov

Z Machova do Police už vás nic mimořádného nečeká, tedy ve srovnání s tím, co jste právě viděli. Ale komu stačí krásná krajina a příjemné cesty téměř bez aut, ten bude spokojen i s poslední etapou. Pokud budete v Polici nad Metují a okolí pobývat více dnů, doporučuji vyzkoušet i výlet na sportovní koloběžce.

Koloběžky lze zapůjčit v informačním centru, kde vám nabídnou i několik tipů na výlety. Okružní trasy pro koloběžky jsou různé délky a náročnosti a lze je pomocí QR kódu stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Více informací najdete na www.policko.cz.