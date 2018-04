Cyklotoulky: do Plzně za pivem, architekturou, Hurvínkem i vědou

Co stojí za návštěvu Plzeňská věž je součástí gotické katedrály sv. Bartoloměje, dosahuje výšky 103 metrů a patří k nejvyšším v České republice. Věž je veřejnosti přístupná a rozhled z ní vám učaruje. Pohled do dáli umožní orientaci a zláká k dalším návštěvám. Vždyť za dobré viditelnosti je možné pohledem pohladit Šumavu, Brdy i zalesněný sever.

Velká synagoga, postavená v roce 1893 v maursko-románském stylu, je druhou největší v Evropě (a čtvrtou na světě). Historická budova prošla koncem 20. století náročnou rekonstrukcí a kromě náboženských účelů slouží díky vynikající akustice a unikátní atmosféře i jako koncertní a výstavní sál.

Plzeňský Prazdroj - rodiště světoznámého ležáku Pilsner Urquell je největším pivovarem v České republice. K výtečné chuti známého spodně kvašeného ležáku není co dodávat. Plzeňský Prazdroj je jedním z turisty nejnavštěvovanějších míst ve městě, ročně jeho prohlídkovými trasami projde více než 250 tisíc návštěvníků z celého světa.

Plzeňské historické podzemí bylo pod centrem města budováno od 14. století. S délkou 20 km patří k nejrozsáhlejším v České republice.

Loosovy interiéry - soubor osmi dochovaných bytových interiérů je jedinečným architektonickým skvostem, který v Plzni vytvořil otec moderní architektury Adolf Loos ve 30. letech 20. století pro bohaté investory z řad místní židovské komunity.

Techmania Science Center - areál nacházející se v bývalé průmyslové hale a jídelně plzeňské škodovky je plný interaktivních exponátů, které mají za úkol vysvětlit něco z přírodní jevů a zákonitostí. Součástí je moderní 3D Planetárium.

Zoologická a botanická zahrada a Dino Park je výletním cílem nejenom pro děti. Plzeňská zoo se nachází v zajímavě členitém terénu do nějž jsou vkusně zakomponovány rozličné venkovní i vnitřní expozice. Narazit zde můžete na lva, tygra, žirafy, zebry, medvědy, ale i na obyčejná domácí zvířata.

Bolevecké rybníky – unikátní rybniční soustavu naleznete na severním okraji Plzně. Tvoří významnou rekreační oblast, neboť jsou se svými písčitými nebo travnatými plážemi vhodné ke koupání a pro vodní sporty. Největší je Velký Bolevecký rybník, ale známé jsou i rybníky Senecký, Kamenný, Třemošenský nebo Šídlovák. Rybníky jsou zasazeny v půvabné krajině s borovými lesy a jejich okolí je protkáno turistickými cestami a chodníčky.

Koterov naleznete na jihovýchodním okraji Plzně. Původně samostatná vesnička je dnes součástí města Plzně. Náves roubená selskými staveními ve stylu vesnického klasicismu je jedinečnou pozůstalostí a byla prohlášena vesnickou památkovou rezervací

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci patří k nejstarším církevním památkám na území České republiky. Vznikla ve slovanském hradišti nad řekou Úslavou zřejmě v 2. polovině 10. století a stojí v místech, kde býval knížecí hrad.

Radyně je hradní zřícenina stojící na stejnojmenném buližníkovém vrchu mezi Plzní a Starým Plzencem. Královský hrad byl postaven během vlády Karla IV. Původní německé jméno Karlskrone se neujalo a hrad byl již krátce po svém založení nazýván podle kopce, na němž stojí. Hrad je přístupný veřejnosti.