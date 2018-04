Cyklotoulky Orlickými horami

Hezkým zážitkem je cesta širokým údolím Divoké Orlice, oblastí zvanou výstižně Orlické Záhoří - tahle část je opravdu až "za horami". Výlet je dlouhý asi 47 km.

Unikátní muzeum

Deštné v Orlických horách je nejznámějším centrem turistiky a lyžování v půvabné oblasti na východě Čech. Unikátem je místní Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, patrně jediné svého druhu u nás.

Projíždíme obcí (v centru poutní kostel sv. Maří Magdaleny ze 17. stol.) a na rozcestí v místní části Zákoutí vpravo do Luisina Údolí. Nenechme se zmást tím "údolím", je to pořádný kopec. Odtud se dá zvládnout i výstup na Velkou Deštnou - až na hřeben šplhá silnička (chce to však horské nebo pak solidní cesta k rozcestí těsně pod vrcholem. Mapu, kudy pojedete, si prohlédněte ZDE.

Malebné roubenky

Jinak si trochu orazíme - silnice z Luisina Údolí je ponořená mezi stromy v údolí Zdobnice. Takřka stále klesáme až do obce Zdobnice - užijeme si asi čtyřkilometrový sjezd. Ze Zdobnice budeme stoupat do Říček, druhého známého střediska Orlických hor. Podobně jako ve Zdobnici, i tady nás nadchne lidová architektura.

Sjíždíme obcí do údolí Říčky, asi po 1,5 km je opustíme, vystoupáme k frekventovanější silnici č. 319 na okraji Rokytnice v Orlických horách a po ní vlevo přes Horní Rokytnici vyšlápneme na hřeben hor.

Zastávka v pevnosti

U hájovny Hanička je možnost se občerstvit, neměli bychom vynechat ani odbočku k pevnosti, jedné z nejznámějších ze soustavy budované ve 30. letech 20. století. Odtud dlouze sjíždíme do Bartošovic v Orlických horách - to už nás vlastně vítá slibované Orlické Záhoří. Silnice sleduje Divokou Orlici, která tu tvoří státní hranici s Polskem, lesy se střídají s pastvinami, kopce nás netrápí, je to pohoda.

Do sedla pod Šerlichem

Z památek na trase určitě nepřehlédneme částečně zřícený barokní kostel Nanebevzetí P. Marie v Neratově. Z Neratova pokračujeme do Černé Vody, obce Orlické Záhoří a do místní části Bedřichovky - již v 18. stol. tady stála turistická chata. Nezbývá než znovu zdolat hřeben Orlických hor - do sedla pod Šerlichem to máme něco přes 5 km po dobré silnici.

U Masarykovy chaty

Odbočka vpravo k historické Masarykově chatě je "morální povinností". Nádherný výhled bude hezkou tečkou za náročným dnem, vhod přijde i občerstvení.

Zajímavostí o Masarykově chatě je nemálo, tak alespoň něco. Mohutný válcový nosný sloup zdobený řezbami představuje strom života. Reliéf vousatého horala pod stropem, vytvořený v r. 1941, je označován za Rampušáka, dobrého ducha hor. Pravda je, že autor díla L. Goebel neměl o Rampušákovi ani potuchy, to přišlo o pár let později. Ale podoba je to pěkná...

V chatě si můžeme dopřát, dál už budeme prakticky jen brzdit namísto šlapání - čeká nás nepřetržitý sjezd až do Deštného dlouhý 4-5 km. Pozor, jezdí tu dost aut, občas nějaký pěšák, vyplatí se mít věci pod kontrolou!

Užitečné informace Otvírací doby: Deštné v Orlických horách: Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel (sezonně ÚT-NE). Informace: www.destne.info, info@destne.cz, Deštné v Orlických horách: Informační centrum, čp. 164 (494663289)