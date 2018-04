Výlet, který si užíval i Masaryk. Malebnou krajinou Náchodska na kole

Konečně klid a pohoda

Samotný Náchod se rozkládá na březích říčky Metuje už od 13. století. Za tu dobu bylo ve městě postaveno množství zajímavých staveb, které jsou tu povětšinou dodnes. Jsou krásně zrekonstruované a opravené a dělají z Náchoda příjemné místo nejen pro život, ale i jen tak na výlet.

Je tu hezký renesanční zámek, který mimochodem v určitém období vlastnil a kultivoval šlechtický rod Smiřických (zřejmě inspirace pro budoucího slavného rodáka). Na náměstí jsou hned dvě radnice, jedna barokní (dnes je z ní infocentrum) a druhá novorenesanční, ta slouží stále původnímu účelu.

Naproti radnici stojí chlouba náměstí - gotický kostel sv. Vavřice. U něj si pak spokojeně sedí na své oblíbené lavičce a se svým typickým kloboukem u nohou zřejmě nejslavnější místní rodák a autor legendárních Zbabělců, Josef Škvorecký. Po všech útrapách od nemožnosti vydat svou geniální knihu přes její zákaz, nucenou emigraci a založení exilového vydavatelství to vypadá, že našel konečně svůj klid.

A my tu symbolicky nacházíme začátek našeho výletu. Od lavičky Josefa Škvoreckého se vydejte pěší zónou směrem k Metuji, kde začíná cyklistický okruh TGM. Masaryk ve zdejším kraji na rozdíl od Škvoreckého či Jiráska nežil, ale jezdíval sem rád na dovolenou, podnikal tu pěší i cyklistické výlety a to jak v Čechách, tak v Polsku.

Stará radnice v Náchodě. V pozadí zámek Novorenesanční radnice

Právě osobou velkého Evropana chtějí místní návštěvníkům připomenout, že pomyslná čára dělící národy pomalu ztrácí na významu a jednou snad zmizí úplně. Koneckonců, dnešní Cyklotoulky vlastně nerozlišují mezi Polskem a Českem. Chvíli jste tu, chvíli zase tam. Hezky je tu všude.

Tady je Jiráskovo

První část cyklostezky TGM vede z Náchoda podél Metuje přes Běloves a Velké Poříčí do Hronova, rodiště Aloise Jiráska. Dalo by se říci, že na počátku minulého století Hronov Jiráskům víceméně patřil. V roce 1920 žilo v Hronově 78 rodin Jirásků a tvořili neuvěřitelných 9 % populace města.

A díky slavnému spisovateli zůstává tradice zachována dál, Hronov Jirásků je pouze překřtěn na Hronov Jiráskův. Můžete tu navštívit jeho rodnou chalupu, stojí tu jeho socha, lavička i most a i nejstarší festival ochotnických divadel u nás nese jeho jméno.

Metuje mezi Náchodem a Hronovem Rodný dům Aloise Jiráska Skanzen lidových staveb v osadě Pstrazna

V Hronově neujdete více jak dvě stě metrů, abyste nenarazili na stopu Jiráska, je v podstatě všude. Až se Jirásků nabažíte, pokračujte směrem na Žďárek a odtud lesní cestou do mírného kopečka k hranici s Polskem. Ještě před hranicí se můžete osvěžit v hospodě v Dole, která stojí asi 50 metrů od cesty a bude až do Kudowa Zdroje jedinou otevřenou hospodou na trase, takže doporučuji využít jejího pohostinství.

První polskou vesnicí je vlastně rekreační osada Pstrazna, ze které je to cca kilometr do skanzenu lidové kultury Sudetského mezihoří (oficiálně se jmenuje Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - Skansen w Pstrążnej). Tady začíná nejstrmější úsek dnešní etapy, který vede od historických chaloupek prudce vzhůru k evangelickému kamennému kostelíku, kde se dejte doprava a šlapejte a šlapejte. Těsně pod vrcholem je vjezd do Národního parku Gory Stolowe, což je přesně vaším směrem. Tady kopec končí, respektive se stáčí dolů. To co jste pracně vyšlápli, postupně odevzdáte, ale tak už to chodí. Ještě než dojede do městečka Kudowa Zdroj, udělejte si malou zajížďku do osady Czermna, kde můžete navštívit kostnici.

Je libo koulovačku?

Slovo Zdrój v názvu říká totéž, co v němčině Bad, v angličtině Spa nebo u nás lázně. Zdejší hydrouhličité prameny se solemi sodíku a železa obsahují i stopy arsenu a radonu. Využíváno je šest pramenů.

Na základě moderních balneologických poznatků jsou lázně v Kudowě Zdroji v současnosti indikovány nemocným s problémy krevního oběhu, látkové výměny a se srdečními chorobami. Kromě minerálních pramenů se v Kudowě Zdroji využívá i léčebných účinků jodu a sodíku v takzvané jodosolné jeskyni.

Velkým lákadlem i pro lidi bez zdravotních potíží a pro rodiny s dětmi je aquapark Vodní svět (Wodny Świat). K dispozici je sauna, solárium, sportovní masáže, plavecký bazén, dětský bazén, tobogan, hydromasážní jacuzzi, divoká řeka a další moderní wellness služby. V areálu aquaparku jsou také obchody, restaurace, tělocvična, bowling či přednáškový sál.

Lázně Kudowa Zdroj

Vedle vodního světa a léčivých pramenů můžete v Kudowě Zdroji navštívit i desítky krásných hospod a kaváren, dokonalé parky a zahrady, prostě lázně jak mají být. V Náchodě můžete po návratu (pěkně vyžíznění a rozpálení) navštívit místní pivovar, kde dělají nejen komentované prohlídky, ale v pivovarské prodejně prodávají i veškerý sortiment údajně (dle místních) nejlepšího piva na světě.

Nebo se můžete zchladit na Jiráskově koupališti. A když píšu zchladit, tak to myslím doslova. V průběhu srpna mohou návštěvníci Jiráskova koupaliště zažít pravou zimní koulovačku. Až budou ta největší vedra, místní přivezou sníh ze zimního stadionu a navzdory ročnímu období si užijí zimu v létě (bližší informace na www.mestonachod.cz). A protože je čas prázdnin, tedy cestování, tak si to jeďte vyzkoušet na vlastní kůži. Cyklotoulkám a letní koulovačce zdar.