Památky, doly i ostrov bez moře. Na kole v jednom z našich NEJ měst

, aktualizováno

Dnešní Cyklotoulky nás zavedou do jednoho z nejkrásnějších měst u nás. Prohlédneme si nádherné památky Kutné Hory, ale podíváme se i do starých dolů a vyjedeme si na ostrov, abychom z něj podél vinic dorazili zpátky do cíle. A to vše v příjemném a celkem nenáročném prostředí.