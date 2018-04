Obří hornické muzeum a nádherné rybníky. Duchovní výlet kolem Příbrami

Zastavení prvé: máš li něco na duši, svěř se...

Když se řekne Příbram (letos slaví 800 let od svého vzniku), tak se většině lidí vybaví pravděpodobně hornictví, části možná Svatá Hora a nepatrné menšině snad i František Drtikol, asi nejslavnější místní rodák a jeden z nejuznávanějších světových fotografů první poloviny minulého století.

Jeho stálá expozice je usídlena hned vedle hlavního náměstí, v zámečku zvaném Ernestinum. Není těžké ho najít, stojí cca 100 metrů od nejviditelnější příbramské památky, kterou je gotický, i když podle vzhledu spíše novogotický kostel sv. Jakuba Staršího ze 13. století.

A protože jsou dnešní Cyklotoulky duchovní, začneme dnešní výlet právě u kostela, od kterého se vydejte do Pražské ulice a tudy k prvnímu zastavení, kterým bude navíc symbolicky poutní místo: Svatá Hora.

Nebudu unavovat historií, ani současností, vše se dozvíte přímo na místě, ale jednu věc je třeba vyzdvihnout. Bazilika oplývá nejen oduševnělou atmosférou, ale navíc je i skvělou učebnicí architektury. Hravě tady pochopíte, co je terasa s balustrádou nebo ambity s nádhernou štukatérskou výzdobou. A protože se v Příbrami těžilo po staletí stříbro, najdete tu i nádherný, tepaný stříbrný oltář, který ve světě nemá obdoby.

Bazilika na Svaté Hoře je skvělou učebnicí architektonického názvosloví.

A ještě jedna zajímavost - klenot barokní architektury spojuje s městem (Dlouhou ulicí) asi půl kilometru dlouhé, zastřešené schodiště. Pokrok prostě nezastavíš, dnes už to mají poutníci přece jen o něco jednodušší než v minulosti.

Zastavení druhé: tady bych na mou duši nechtěl dělat

Ze Svaté Hory sjeďte po červené a směřujte to na Březové Hory, kde stojí několik staveb, jež nelze přehlédnout ani si splést s něčím jiným, i když jste je třeba ještě nikdy neviděli.

Báňský skanzen připomíná někdejší slávu místního dolování. Počtem historických objektů se řadí zdejší muzeum k těm největším v Evropě a u nás bezkonkurenčně vede. Ale to, co je vidět z povrchu, je jen slabým odvarem z toho, co se skrývá pod zemí. Zpřístupněny jsou desítky štol, můžete tu i sfárat, jsou tu k vidění neuvěřitelné technické záležitosti, jako třeba obrovské vodní kolo, nádherně zachované parní stroje, lana tak dlouhá a silná, že si to neumíte ani představit.

Mimochodem bylo to právě v Příbrami, kde se horníci poprvé na světě prokopali jeden kilometr pod zem. Ještě v 18. století se průměrný horník málokdy dožil třiceti pěti let. A není se co divit, pracoval 14 hodin denně, šest dnů v týdnu a ten sedmý nesměl jen tak prolenošit. Ráno hajdy na mši, jinak se mohli páni zlobit a milého horníka o jeho skvělou práci rázem připravit.

A med to určitě nebyl ani v padesátých letech, kdy se z těžby stříbra přešlo na uran, ale to je zase jiný příběh. Faktem zůstává, že návštěva příbramských štol a šachet i z toho nejtvrdšího tvrďáka vymáčkne krapet pokory a o to při duchovním výletě možná jde.

Zastavení třetí aneb pohlazení po duši (i žaludku)

Z Březových Hor pokračujte na Bohutín a Láz, kde začíná pohodlná cyklostezka, jež vás dovede k třetímu zastavení dnešního putování, kterým budou Padrťské rybníky.

Až budete projíždět obcí Nepomuk, narazíte na skvělý cyklobufet zvaný Nepál. A když na něj nenarazíte, určitě se po něm ptejte, patří totiž společně s Grilem Míšov a Teslíny ke gastronomickým zpestřením Brd. Nabídka je úměrná velikosti bufetu a náročnosti zákazníků. Tím nechci říct, že by tu nechutnalo, naopak chutná tu skvěle, ale sortiment je prostě skromnější.

Mají tu skvělé polévky, zapékaný hermelín, pečenou krkovici nebo obyčejné, ale na kole výborně chutnající utopence. Jedna rada na cestu: pohostinnosti bufetu využijte až na zpáteční cestě, jednak vám neuteče (ten bufet) a k Padrťským rybníkům je to z Nepálu asi deset kilometrů, což se dá vydržet.

Dolejší Padrťský rybník

To, že jsou Padrťské rybníky krásné a že jsou dva, už ví dnes asi každý. Oba byly založeny v 16. století a časem zanikly kvůli nedostatku práce. Vesnice v okolí byly počátkem 50. let, při rozšiřování Vojenského újezdu Brdy, vysídleny a následně zničeny, a tak přetrvaly pouze rybníky.

Dnes tu bývá i díky celkem dobrému značení rozhodně víc turistů, než bývalo, možná i o trošku více, než by bylo zdrávo, ale pořád jsou rybníky a jejich okolí nádherným místem, které nemá s ničím srovnání. Jsou opravdovým balzámem na duši.

A ještě poslední tip. K rybníkům dojedete po značené cyklotrase, přejeďte hráz mezi rybníky, objeďte podél dopadové plochy Dolejší rybník a po asfaltce se vraťte zpět do Nepomuku. Prohlédnete si tak rybníky ze všech stran a úhlů a možná budete překvapeni, kolik podob nabízejí. V Nepálu se pak dobře najezte a do Příbrami už to můžete víceméně pustit. Takže dobrou chuť a cyklistice zdar.