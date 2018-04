Kde má čas své muzeum. Cyklovýlet za holkami z porcelánu

Co stojí za povšimnutí 1. Zámek - Novogotický zámek na břehu řeky Ohře je hlavní dominantou města. Stojí uprostřed rozsáhlého anglického parku a nabízí tři prohlídkové okruhy. Prvním z nich je prohlídka muzea porcelánu, druhým je okruh Pohádkový a třetím je okruh nazvaný Atraktivity. Navštívit lze i zámeckou věž a Thunskou hrobku v kostele Nejsvětější Trojice. 2. Sala terrena - jednopatrový letohrádek umístěný naproti kláštereckému zámku. Raně barokní stavbu s terasou a arkádovou chodbou postavil po roce 1650 italský stavitel Rossi de Lucca jako určitý protějšek obnoveného zámku. Na terase a před ní byly instalovány sochy z dílny známého sochaře Jana Brokofa. Další výzdobu tvoří Brokofovy busty Turků na střeše. 3. Muzeum hodin - stálá expozice starožitných hodin se pyšní velkým množstvím vzácných exponátů z Čech i z celé Evropy. Nejstarší hodiny z této soukromé sbírky pocházejí z roku 1580. 4. Porcelán Thun – Thun 1794 a.s. je největší český výrobce porcelánu. Vysoká kvalita a osobitý design vycházející z 220leté tradice. Společnost má ve svém výrobním programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží pro velké mezinárodní řetězce. Jedná se o specifický druh tzv. tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405 °C. 5. Lázně Evženie – nově zrenovovaný lázeňský areál navazuje na zámecký park. Léčí se zde nemoci cévního ústrojí, močových cest a nemoci spojené s poruchami metabolismu cukrů a tuků. Minerální koupele mají mimořádný účinek na degenerativní onemocnění pohybového aparátu a fungují jako prevence kardiovaskulárních chorob. 6. Minerální prameny – v Klášterci najdeme hned tři, a to pramen Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen. Patří do skupiny studených, slabě mineralizovaných, hypotonických hydrogeno-uhličitano-sodných kyselek. Díky obsahu volného kysličníku uhličitého mají příjemnou, perlivou a osvěžující chuť. 7. Ohře – řeka vodáků a dnes též díky stejnojmenné cyklostezce také řeka cyklistů. V lázeňském areálu se nachází loděnice, kde je možné si za drobný poplatek zapůjčit lodičku a vychutnat tak houpavé pohledy na místní skvosty. 8. Aquapark – venkovní areál otevřený v létě za příznivého počasí nabízí mnoho atrakcí pro děti i dospělé. Není tomu tak dávno, kdy se mohl pyšnit nejdelším tobogánem v republice. 9. Zříceniny hradů Lestkov, Šumburk a Perštejn – velmi oblíbené cíle návštěvníků, k nímž vedou turistické značky. K Šumburku na Šumné povede již brzy nová cyklostezka. 10. Sfingy - zajímavé a vzácné skalní útvary poblíž obce Měděnec. Jsou chráněnou přírodní památkou a zaujímají rozlohu 0,6 ha v nadmořské výšce 800 m. Vznikly procesem mrazového zvětrávání ruly a mají rozmanité tvary. Název získaly díky svému vzhledu, který připomíná hlavu Sfingy.