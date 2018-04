Nenápadný klenot Šumavy. Výlet za zlatem v okolí Kašperských hor

Kašperské Hory (něm. Bergreichenstein) leží v okrese Klatovy, částečně zasahují do CHKO Šumava a částečně do přírodních rezervací Nebe a Amálino údolí. Za svou krásu vděčí nejen krásné přírodě, ale hlavně zlatu. To se tu těžilo, nebo spíše rýžovalo již 400 let před Kristem, kdy zdejší krajinu obývali Keltové.

Spolu s nároky na spotřebu zlata rostla i dovednost obyvatel Kašperských hor a tak zhruba ve 14. století bylo rýžování nahrazeno hlubinnou těžbou a od té doby se začínají psát i dějiny města.

Za vlády Jana Lucemburského zažilo město své první období rozkvětu, z něhož zůstalo ve městě i několik památek. Tou asi nejviditelnější je původně gotický kostel sv. Markéty, který byl barokně upraven a ukrývá se v něm nádherný vyřezávaný oltář.

Kašperské Hory, budova radnice Kašperské Hory, kostel sv. Markéty

O něco mladší je místní radnice, která je původně renesanční, přičemž i ona je upravená v barokním stylu. Kromě radních a skvěle vybaveného infocentra v ní můžete najít i největší skříňový betlém v Čechách – Kašperskohorský Betlém.

A protože jsou Kašperky opravdu relativně malé, stojí místní pivovar cca 100 metrů od radnice, 50 metrů od kostela a 30 metrů od Muzea historických motocyklů. Všude coby člověk zlatým valounem dohodil.

Název muzea je trošku matoucí, protože v muzeu je nejen jedna z největších soukromých sbírek motocyklů, která se může pyšnit i několika světovými unikáty, ale je tu také možná dvacet historických kol. Kol tak bizarních modelů a tvarů, že můžete z fleku dělat šéfa hipsterů na Praze 1.

Muzeum je navíc umístěno ve zcela netypických prostorách, a sice na půdě. Ale nevadí, výška krovu je tu přes 14 metrů a tak se sem pohodlně vejde zhruba 100 exponátů, přičemž všechno působí uvolněným a prostorným dojmem.

Přestože se Muzeum motocyklů nachází na půdě, působí příjemným dojmem.

A ještě malá zmínka k pivovaru. Ten původní tu vznikl už v 16. století a patřil k nejstarším v západních Čechách, po roce 1947 byl sice uzavřen, ale jeho nástupce se má zase čile k světu, přímo v pivovaru je i celkem hezká hospoda, kde se můžete posilnit před krásnou, ale fyzicky celkem náročnou cestou.

Zlatokopeckou cestou

Z centra Kašperských Hor se vydejte ke kinu a pak podle lokální turistické značky označující Zlatokopeckou stezku. Ještě než dojedete ke Zlatému potoku do Amálina údolí potkáte další z místních památek, novorománský kostel Panny Marie Sněžné.

Každopádně po necelých dvou kilometrech z opravdu prudkého kopce dorazíte k potoku, který se jmenuje Zlatý. Ten nás provede jádrem zlatonosného revíru předhusitských dob s několika památkami na dolování.

Potok vypadá dnes docela obyčejně a nebýt zajímavých kaskád na jeho toku (které tu ovšem nejsou z důvodů těžby zlata), asi byste ho snadno přehlédli. A přitom je tu zlata prý pořád obrovské množství.

V katastru Kašperských Hor se údajně nachází asi 120 tun zlata a v 90. letech 20. století probíhal v okolí průzkum možné průmyslové těžby zlata, o kterou usilovala kanadská společnost TVX Bohemia Důlní. Po odmítnutí ze stran úřadů žalovala důlní společnost český stát o 700 milionů korun, pro údajné ušlý zisk.

U soudů však firma neuspěla a jejich rozhodnutí nakonec potvrdil svým rozsudkem i Ústavní soud. Ve druhém desetiletí 21. století usiluje o těžbu zlata firma Treasure Valley Holding s r.o. s holandským kapitálem, která v katastru skoupila asi 50 hektarů pozemků. V srpnu 2014 Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo firmě dvě ze tří podaných žádost na průzkum ložisek zlata v Kašperských Horách.

Zlatý potok Amálino údolí

Samozřejmě platí, že zlata není nikdy dost, ale na druhou stranu vždycky je něco za něco. Když položíme na misku vah vytěžené zlato a zdevastovanou přírodu, která jeho těžbou i při těch nejpřísnějších opatřeních vznikne, doufejme, že se i v budoucnosti úřady postaví na stranu přírody, potažmo Kašperských Hor.

Z Chalup na Krásnou vyhlídku

Naučná stezka Cestou zlatokopů končí asi po pěti kilometrech v místě zvaném Mlýn na rybníce, kde na ni plynule navazuje cyklostezka 1201, která vás přes Studenec dovede k osadě Chalupy.

V životě jsem o této osadě neslyšel a o to víc jsem byl překvapen. Nádherné místo, s ještě hezčím výhledem do kraje tvoří několik krásně opravených chalup obklopených božským klidem. Podle vzhledu jednotlivých stavení se dá říct, že ten, kdo měl to štěstí, že zde získal chalupu, přispěl svou troškou ke geniu loci tím, že ji vkusně zrekonstruoval. A jak říkával poručík Troník z Černých baronů: „Tak je to spravne, tak to ma byt“.

Z Chalup pokračujte přes Úbislav k místu pojmenovaném Krásná vyhlídka, což je pořádný kopec, od jehož zdolávání vás bude neustále vyrušovat nádherná vyhlídka do kraje.

Jako zkušenější vám trochu poradím: šlapejte, případně tlačte až nahoru, teprve téměř na vrcholu, kousek pod lesem je výhled nejhezčí. Až se nabažíte opravdu nevšedního pohledu, pokračujte na Královský kámen, kde budete muset učinit zásadní rozhodnutí. Buď pojedete dál po červené a dojedete na Kašperk lesem celkem těžkým terénem, nebo se spustíte do Nicova a na Kašperk dojedete po silnici.

Já jsem vzhledem k terénu a kopcům zvolil druhou a pohodlnější variantu. Na hradě jsem byl z Královského kamene zhruba za hodinu a i tak jsem si celkem šlápl. A pozor na čas, poslední prohlídka hradu začíná v 16:00.

Hrad Kašperk

Jak už jsem psal úvodem, Kašperské Hory dosáhly svého prvního vrcholu za vlády Jana Lucemburského. I jeho syn Karel IV. si zdejší kraj oblíbil a dokonce se rozhodl tu založit hrad.

Měl k tomu ostatně ještě tři další důvody: potřeboval střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a zabezpečit důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky. A tak v roce 1356 došlo k slavnostnímu zprovoznění nejvýše položeného hradu u nás (leží v nadmořské výšce 886 metrů).

Hrad má zvláštní tvar, strážní věže obehnané souvislým opevněním byly vlastně i samostatným obydlím. Na hradní jádro se napojuje nádvoří, které sloužilo jako hospodářské zázemí. Později především vinnou nedostatku financí rychle chátral a upadal, zatímco bylo okolní panství rozprodáváno.

Hrad Kašperk Výhled z hradu Kašperk

Dovršením tohoto procesu byl rok 1616, kdy byl již opuštěný a zchátralý hrad královskou komorou odprodán městu Kašperské Hory, v jejichž majetku hrad zůstává až dodnes. Což je na druhou stranu jeho momentální vítězství, protože jak uvidíte sami, město se o něj stará opravdu s úctou a pečlivostí hradu náležející.

Cesta zpět do města už vede převážně z kopce, což z nejvýše položeného královského hradu není zas až takové překvapení, takže uteče rychle. Dole můžete vyzkoušet ještě další z mnoha nabízených rozptýlení, namátkou Muzeum hraček nebo Šumavy, bazén, lázně, galerii. Opravdu je z čeho vybírat, tak si to užijte.