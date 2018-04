Na kole k východočeskému moři za Babičkou a Václavem Havlem

To jsou paradoxy

Myslíte, že existuje společný jmenovatel pro osobnosti, jakými byli Božena Němcová a Václav Havel? Otázka je to velice sugestivní, takže odpověď je jasná: ano, existuje.

Je jím Česká Skalice, městečko ležící u břehů tzv. východočeského moře a nabízející cyklistům výlet, který se přesně hodí do tohoto časového období. Tedy do období, kdy děti musí přejít z prázdninového režimu do toho školního.

A aby ten přechod nebyl tak krutý, máme pro vás tip na výlet, který je tak trošku prázdninový a na druhou stranu i poučný.

Začínáme přímo v České Skalici, kde se ukrývá architektonický skvost spjatý s osobou Václava Havla. Koho by v roce 1924, když ve Skalici začali se stavbou Vily Čerych, napadlo, že se příběh vily za necelých sto let spojí nerozlučně s příběhem prvního českého prezidenta.

Vila Čerych, jedinečná památka ve stylu Art Deco. Tady natáčel Václav Havel své Odcházení.

Kulturní památka ve stylu art deco si zachovala harmonickou kombinaci krásné stavby s nádhernou zahradou a takovou tu neuspěchanou pohodu první republiky.

Kousek Itálie na východě Čech

Kousek od Vily Čerych stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde byli 12. září 1837 oddáni Barunka Panklová a Josef Němec. Ačkoliv stále není úplně jasné, kdy se budoucí spisovatelka narodila, je naprosto jisté, že mládí a dětství prožila na českoskalicku. Důkazů je tu nepočítaně.

Zajít můžete do Muzea Boženy Němcové, které stojí hned vedle výše zmíněného kostela, nebo do Barunčiny školy, která se nachází cca 500 metrů od muzea a kde je v roubené budově původní školy replika třídy z 19. století, tedy z doby, kdy školu navštěvovala i Barunka.

Další a podle mě tou nejhezčí možností, jak si připomenout Boženu Němcovou a především její stěžejní dílo – Babičku, je projížďka Babiččiným údolím, které se táhne v délce možná deseti kilometrů podél řeky Úpy z České Skalice do Havlovic.

Zámek Ratibořice připomíná honosnou vilu v Toskánsku. Socha Boženy Němcové za kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Cesta je to pohodlná, víceméně bez automobilového provozu a navíc plná zajímavých zastávek. Tou první je hned pár kilometrů za Skalicí zámek Ratibořice. Empírový zámek připomíná spíš nádhernou vilu někde v Toskánsku. Jde o jednopatrovou budovu s dřevěnými okenicemi a nekomplikovanou výzdobou uprostřed krásné zahrady plné palem.

Není divu, že to tu měla Barunka ráda, koneckonců stejně jako vévodkyně Kateřina Frederika Vilemína Zaháňská, které sloužily Ratibořice jako letní sídlo.

Babiččino údolí

Kousek od zámku stojí mlýn, který zde stával už v 16. století. V polovině století minulého byl zrekonstruován tak, aby odpovídal původnímu stavu, což se víceméně podařilo. Náhon je krásně vyčištěný, mlýnské kolo klape, mlynář sedí před stavením, řeklo by se, že už má namleto.

Ve stavení se už ale nemele, místo mlýna je tu útulná stylová hospůdka, nabízející mimo jiné úžasné domácí koláče.

Kousek od mlýna stojí známé sousoší Babičky a jejích vnoučat a o pár set metrů dál Staré bělidlo. Právě tady se odehrával děj Babičky. Pravda je ovšem taková, že v této chaloupce babička Boženy Němcové nikdy nežila.

Náhon vedoucí ze Starého bělidla na Ratibořický mlýn Sousoší Babičky a jejích vnoučat

Krásné léto se svými dětmi tu naopak prožila autorka románu a toto místo si kvůli jeho atraktivitě vybrala jako základní prostředí pro své dílo. Na dohled od Starého bělidla je splav, který bohužel není tím, jenž hrál symbolickou roli i v Babičce. Ten původní stál o kousek dál a vzal se své při regulaci toku řeky Úpy.

A ještě jedna zajímavost na závěr. Dva kilometry od Starého bělidla stojí zřícenina hradu Rýzmburk, což by nebylo pro náš příběh až tak zajímavé, kdyby ze zbytků zdiva hradu nebyl vystavěn právě Ratibořický zámek.

A hurá k moři

Pokračujte podél řeky Úpy, která je jednoznačně osou Babiččina údolí, směrem na Havlovice. Po několika dalších kilometrech pohodlného šlapání vyjedete z lesa a spatříte mimořádný strom. Je mnohem mladší než byste čekali. Možná, že to způsobuje okolnost, že stojí sám uprostřed luk, ale na mě působil jako opravdový gigant. A navíc je to strom s rodokmenem.

Zasadili ho Josef a Anna Hejnovi na počest narození své dcery v roce 1927. Tento topol černý je vysoký 33 metrů a v obvodu má úctyhodných 475 cm. Celkem výkon na 90letý strom.

Zajímavé jsou i Havlovice. Relativně malá vesnička na břehu Úpy se pyšní sportovním areálem, jaký by nebyl ostudou ani pro okresní město. Navíc je tu příjemný klid a celkově velice útulno. Není divu, že Havlovicím patří titul Vesnice roku.

Rekreační osada u rybníku Špinka

Z Havlovic pokračujte směrem na Vízmburk, což je jednoznačně nejtěžší výšlap dnešního výletu. Zřícenina hradu nenabízí nic převratného, takže můžete v klidu pokračovat k rybníku Špinka, kde stojí útulná rekreační osada a restaurace pro případ hladu či žízně.

Další vesnicí je Studnice, kde si budete muset vybrat. Buď se vrátíte zpět do Skalice přes Žernov a navštívíte místní rozhlednu, nebo budete pokračovat na jih k přehradě Rozkoš a prohlédnete si místo, kde se v roce 1866 střetlo více než 100 tisíc vojáků v bitvě prusko-rakouské války. Stojí tu i rozlohou nevelký romantický hřbitov, který bitvu připomíná.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, výlet doporučuji ukončit u přehrady Rozkoš, voda v ní sice není bůhvíjaká, ale je tu hezký kemp a pohled na východočeské moře za to rozhodně stojí. Šťastnou cestu.