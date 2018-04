Ve Zlínském kraji spojí kousky cyklostezek v jednu dlouhou

Jezdit by se mělo nejpozději do dvou let. Zajistí to peníze z EU, která jen na 27 kilometrů cyklostezek ve Zlínském kraji posílá víc než 140 milionů.

"Úsek Kvasice - Bělov - Otrokovice by mohl být hotový už do konce příští plavební sezony," těší se Jiří Durďák ze Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu. Jde o čtyři a půl kilometru dlouhý úsek, který vyjde na téměř 20 milionů.

"A až bude hotová i cyklostezka ze Zlína do Otrokovic, otevře se cesta ze Zlína přímo až k nám," dodává Durďák.

Úsek Zlín - Otrokovice mohou zbrzdit výkupy pozemků

I když celkový počet kilometrů není vysoký, jsou naprosto zásadní. Celý kraj má totiž poměrně hustou síť cyklostezek, ale zatím v jednotlivých úsecích. Ty se teď spojí.

Plánované cyklostezky Zlín - Otrokovice

34 milionů

Kunovský les

10,7 milionu

Kvasice - Bělov - Otrokovice

20 milionů

Vlára - Váh

15,7 milionu

Lešná - Lukov

20 milionů

Nivnice

9,5 milionu

Slavkov

3 miliony

Dolní Němčí

6,6 milionu

Napajedla

3,3 milionu

Dolní Bečva

3,2 milionu

Valašské Meziříčí - Juřinka

18,5 milionu

"Máte cyklostezky dobře rozmístěné na celém území," říká koordinátor olomouckého centra dopravního výzkumu Jaroslav Martinek.

"Jakmile se propojí, bude to pro cyklisty skvělá zpráva. Nejen pro turisty, ale i pro obyvatele, kteří po nich budou jezdit do práce a do škol," dodává.

Nejvíc peněz, bezmála 34 milionů, jde na úsek mezi Zlínem a Otrokovicemi. Povede za areálem firmy ZPS a podél vody a hotový by mohl být už do konce příštího roku.

"Zdržet se to ale může na výkupu pozemků. Jsou jich desítky a zatím máme od majitelů jen předběžné souhlasy," uvedl Michal Zlámal, který řídí investice na zlínském magistrátu.

Problémových pozemků může být asi osm a ne vždy jde jen o cenu. Dohoda vázne třeba i na dědických řízeních. Samotná stavba pak může být hotová poměrně rychle, nejsou na ní žádné technické záludnosti jako třeba mosty.

Cyklisté se pohodlně dostanou do Hostýnských vrchů

Krátká, ale důležitá je i stezka z Lešné do Lukova, o které se mluví už víc než pět let. Ve Zlíně a Lukově na ni dostanou přes 19,5 milionu korun.

"Je v tom zdravý rozum, že se ty úseky spojují. Z Lukova vede několik krásných lesních cest do Hostýnských vrchů, které cyklisty lákají. Od Zlína se dostanou po cyklostezce do Lešné, dál ale musí kus po úzké a frekventované silnici. Hotová sebevražda," míní starosta Lukova Jiří Jangot.

Jenže dostat se k nim je momentálně velký hazard.

Peníze jdou ale také na prodloužení stezky v uherskohradišťském Kunovském lese nebo na opravu a zpevnění stezky v Dolní Bečvě.

"Máme ji už roky, byla jedna z prvních a vede napříč celou obcí, většinou po břehu Bečvy," popisuje starosta obce Pavel Mana. Tehdy však nebyly peníze na celý úsek, a tak je částečně nezpevněná. To teď napraví a přidají i odbočku do sousedních Vigantic.

"Cykloturistika má ve Zlínském kraji velkou budoucnost. A až se u vás jednou podaří spojit dvě základní cyklostezky, podél Baťova kanálu a Bečvy, bude to úplný skvost," tvrdí Martinek.