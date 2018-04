CYKLOSTEZKY V MORAVSKÉM KRASU.

Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, který sdružuje 22 obcí okresu Blansko, chce letos vybudovat šest informačních turistických center a 37 kilometrů nových cyklistických stezek. Projekt přijde na milion korun a část financí spolek získá z dotací ministerstva pro místní rozvoj. V informačních centrech návštěvníci získají informace o regionu, kulturním vyžití a možnostech rekreace. O prázdninách budou v krasu otevřeny i dvě nové cyklistické trasy. První stezka, na trase Blansko-Petrovice-Boskovice, bude mít 25 kilometrů. Druhá stezka bude mít pouze 12 kilometrů a povede jiným směrem z Blanska do Petrovic. Časem budou trasy začleněny do cyklistické Jantarové stezky, která povede z Polska do Vídně.