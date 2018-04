Cyklostezky na Chomutovsku se propojí

Soustava cyklostezek, které na Chomutovsku dosud neměly jednotný řád, se propojí. Zároveň by mělo dojít k úpravě těch, které protínají velké silnice nebo nejsou dostatečně dopracovány. "V nabídce cyklistických stezek máme velké rezervy. Vedou po městě, pak je mezera a ony pokračují v lesích za Chomutovem. Jejich protažení a napojení je potřeba dotáhnout do konce. Je to jedna z věcí, které mohou na Chomutovsko přitáhnout další turisty," upozornil starosta města Alexandr Novák.