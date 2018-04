Praha, peklo cyklistů. Trial místo cyklotrasy v Dalejském údolí

Nedávno vyznačená cyklotrasa A12 prochází celou délkou Dalejského údolí. Příroda je tu na pražské poměry opravdu pěkná, ale není to zrovna úsek pro cyklisty-pohodáře. Abyste tudy projeli bez problémů, měli byste mít za sebou pořádnou průpravu z těžkého terénu, jinak budete na dvou místech přinejmenším tlačit. To v lepším případě, v horším můžete snadno skončit v rokli vedle cesty, případně zaklínění po kolizi s jiným nešťastníkem v protisměru.

Dalejské údolí pod Opatřilkou

Největší problém nastává v úseku pod usedlostí Opatřilka nedaleko železniční zastávky Holyně. Ve směru od Řeporyjí tady na cyklisty čeká úzký, velmi strmý sjezd v lese se dvěma příčnými prahy, pod nimi je ostrá zatáčka. Následují dvě "vlásenky" mezi skalkami, což je dobře vidět na videu. Když je sucho, zkušený jezdec si s opatrností poradí, ale za mokra budou mít na vápencovém podkladu problémy i ostřílení borci (cyklotrasy by ovšem měly být pro průměrně zdatné cyklisty). Naneštěstí tudy chodí také dost pěších, čímž je na problémy zaděláno dvojnásob a nic na tom nemění ani fakt, že na nebezpečné místo upozorňují výrazné výstražné cedule. Všimněte si na videu volných kamínků na stezce v prudkém sjezdu, je to skoro jako na ledě. Dovedete si představit, jaké to je, pustit se tudy třeba s dětmi?

Nic neasfaltovat, ale vést bezpečnějším terénem

Jaké by to mohlo mít řešení? Rozhodně ne to, aby se v takhle krásné přírodě něco asfaltovalo, snad to nějaké po výdělku toužící plánovače ani nenapadne! Některé úseky cyklotrasy A12 by však mohly vést bez problémů bezpečnějším terénem. Zejména nejhorší místo pod Opatřilkou lze poměrně snadno objet a cesta se tím jen nepatrně prodlouží. Objížďka přes Holyni by byla úplně bez potíží. Kousek za kolejemi totiž najedete na snazší terén, byť s o něco větším stoupáním, vede i levým svahem údolí přes zahrádkářskou kolonii. V obou případech se objízdné trasy brzy napojí na průjezd Prokopským údolím, vyznačené v terénu však nejsou.