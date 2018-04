Neoznačený cyklista za šera je sebevrah. Důkazem je video

Kolik stojí kvalitní vybavení Reflexní zateplená sada od Gore Bike zateplená reflexní vesta Power SO Thermo Vest - 2 999 Kč zateplená čepička pod helmu Universal SO Helmet Cap - 749 Kč zateplené reflexní rukávky Visibility Thermo Arm Warmers - 999 Kč zateplené reflexní nohavičky Visibility Thermo Leg Warmers - 1 199 Kč zateplené reflexní návleky na tretry Road SO Overshoes - 1 499 Kč (Podobné ceny najdeme i u dalších kvalitních výrobců jako jsou například RH+, Scott, Specialized, Assos a další) Ultralevná, šetřící varianta Obyčejná reflexní vesta do auta nebo jednoduché reflexní pásky na ruku a nohu se dají pořídit do stokoruny.