„Cyklopohodička“ po hrázích jihočeských rybníků

Odkud – kam: Chlum u Třeboně – Stříbřecký most – Lutová – Chlum u Třeboně

Délka: cca 30 km

Obtížnost: Lehká

Typ kola: Horské, nebo ještě lépe trekkingové

Proč tam jet: Krásné rybníky, romantické hráze, vodní ptactvo

Dejme si start v Chlumu u Třeboně. Odtud po červené turistické značce po polích a pastvinách kolem hezky opravených statků pojedeme k rybníku Starý Kanclíř, kde překročíme cyklotrasu č. 1 010.

Projedeme kolem zámecké myslivny a za chvíli jsme u Starého jezera v říši rybníků. Máme je jeden za druhým jako na dlani. Malý a Velký Holý, Výtopa, Starý Hospodář.

Byla by velká škoda projet jen okolo, proto doporučujeme na rozcestí u Starého Hospodáře odbočit po žluté směr Lutová. U místa zvaného Bašta máme několik možností, buď objet jen Starý Hospodář kolem dokola, nebo se prostě pustit po hrázích mezi shluk rybníků.

Po hodince krásného "cyklobloumání" se vrátíme na červenou a vyrazíme mezi Novořecké močály až k Dlouhému mostu na Lužnici, kde můžeme udělat další odpočinek. Kousek odtud je Novořecká bašta – od ní se dá udělat slepá odbočka po žluté ke Staré řece a pak se vrátit zpět na červenou. Čeká nás totiž další nádherná pasáž. Pětikilometrová cesta po staletými duby osazené hrázi Nové řeky.

S Novou řekou se rozloučíme u Stříbřeckého mostu. Kousek od něj je romantický pomník nejslavnější české operní divy Emy Destinové. Tady ráda trávívala volné chvíle, odpočívala a rybařila.

Chlum u Třeboně. Kostel na návrší nad rybníkem Hejtman

Kdo chce, může udělat další malou odbočku po červené k rybníkům Nový Vdovec a Ženich, které obývá velká kolonie kormoránů. A rychle zpátky přes most k penzionu U Emy Destinové. Do Chlumu je to ještě 12 km, ale po silničkách malebnou krajinou přes Stříbřec a Lutovou utečou jako voda.

Dojem: Báječná trasa pro rodiny i s malými dětmi, pro seniory, zamilované dvojice i větší party. Cesta vede prakticky pořád po rovině, ale nikdo se tu nebude nudit.

Tip MF DNES: Na oběd si zajděte do penzionu U Emy Destinové vedle Stříbřeckého mostu.



Klikněte na mapu pro originální velikost

Zdroj: www.shocart.cz