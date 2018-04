Cyklonovinky: rámy ze lnu, řemeny místo řetězů a tretry pečené v troubě

Některé inovace jsou sice na trhu už delší dobu, teď se ale masověji rozšířily, pár novinek se dotýká jen úzké skupiny znalých a zapálených cyklistů.

Řazení: 11 pastorků, nebo elektronika?

Silniční cyklistika zapsala rokem 2009 dva významné milníky do svých dějin: italské Campagnolo představilo kazetu s 11 pastorky, japonské Shimano pak elektronický systém řazení. Právě tyto dvě firmy jsou giganty v tomto segmentu trhu (před třemi lety se k nim přidal americký Sram, ostatní výrobci jen zpovzdáli přihlížejí), takže je jasné, že to není jen plácnutí do vody.

Jedenáct pastorků v kombinaci s dvěma převodníky klik přináší dostatečný výběr převodů i plynulé přechody mezi nimi. Změna si vyžádala užší řetěz, přinesla však i kompletní redesign tří nejvyšších sad Campagnola.

Elektronika Shimana operuje "pouze" s deseti pastorky, její kouzlo ale tkví jinde: ke změně převodu stačí zmáčknout tlačítko a servomotorek následně obstará změnu převodu, což platí pro přesmykač i přehazovačku.

Pro systém je typická absolutní přesnost a lehkost řazení, a to i v tahu. Čidla ale obstarají například i automatické doladění polohy přesmykače vůči řetězu, takže už žádné škrtání řetězu o něj.

Elektronické řazení, Shimano Di2

Baterie jsou dimenzovány na několik set kilometrů provozu, celá sada váží zhruba stejně jako její mechanická sestra. Z pohledu komfortu ovládání naprostá špička, z pohledu ceny trochu drzost - téměř 80 tisíc Kč za několik dílů bicyklu. Mimochodem, s tímto způsobem řazení už operoval před lety i francouzský Mavic, ale ani na druhý pokus se mu nepovedlo zbavit se některých neduhů.

Pro materiál rámů na pole

Tvrzení, že materiál pro rámy bicyklů možná zanedlouho budeme sklízet na polích, již neukazuje na choromyslnost toho, kdo je pronesl. Pravda, zase až tak snadné to nebude, ale že lze postavit rám kola ze lnu, o tom již není pochyb. Firma Musseuw využívá značné pružnosti lněného vlákna při zachování tuhosti rámu u svých nejvyšších modelů. Len tvoří maximálně 50 % kompozitu, zbylá vlákna jsou uhlíková.

Ještě dále jde americká legenda Schwinn, která u modelu Earth použila celých 90 procent přírodních vláken, zbytek tvoří vlákna skelná.

Variátor je tu!

Planetové převodovky skryté v náboji nejsou v cyklistice ničím novým, ostatně byly tu již na počátku 20. století jako jeden z prvních systémů změny převodů vůbec, tehdy třírychlostní.

Současné náboje disponují mnohem větším počtem převodů, vždy však pevně odstupňovaných. Zásadně nový je ale náboj s převodovkou Nuvinci firmy Falbrook, který nabízí plynule proměnlivý převod s vysokou účinností přenosu síly, odolností a nízkými výrobními náklady.

Posed vysoký dle potřeby

Jezdci na horských kolech vyhledávající náročnější terén vědí, že pro běžnou jízdu je optimální určitá výška sedla, ale ve sjezdu se hodí posed nižší. Jenže zastavujte na každém kopci a měňte...

I tento problém je ale vyřešen, ještě nikdy nebylo k vidění tolik výškově nastavitelných sedlovek, ať už přímo na jejich těle či dálkově páčkou ze řídítek, jako v letošních kolekcích. Zmáčknutí páčky uvolní mechanismus, sedlovka pod zatížením zajede, po uvolnění páčky pomalu vyjede do původní pozice.

Kde se ručička asi zastaví...

Uhlíkový kompozit vlil cyklistickým vývojářům čerstvou krev do žil: najednou jako by nic nebylo nemožné. Kolo už lze postavit kompletně celokompozitové včetně šroubů, ráfků, brzd i drátů výpletů, zatímco ručička váhy jde dolů. Výjimkou tak nejsou sériové rámy s hmotností kolem 700 g, plně funkční sériová silniční kola vážící kolem 6,5 kg či pár zapletených kol - předního a zadního (sestava náboje, dráty, ráfky) - lehčí než kilogram. Pravda, cena posledně jmenovaného lehce pod 100 tisíc Kč snad ani nešokuje, spíš pobaví.

Nejlehčí, funkčně lehce omezené, avšak naprosto provozuschopné kolo současnosti má lehce přes tři kilogramy.

Když se hledí na váhu a navíc i aerodynamiku, často se sáhne i na letitý princip některého komponentu. Jako příklad uveďme integrovanou brzdu v přední vidlici silničního kola od firmy THM-Carbones, produkt vážící 330 gramů. Pro srovnání - velmi kvalitní vidlice má 350 g a dobrá čelist brzdy 140 gramů, celkem tedy 500 g.

Karbonová vidlice THM Scapula

Planety místo převodníků

TruVativ Hammerschmidt je jméno klik s jediným převodníkem, avšak s "dvourychlostní" planetovou převodovkou ve svém nitru. Marketingová hesla jako například "Už žádné padání řetězu z převodníků a jeho křížení" zní slibně, stejně tak větší světlá výška středu, a tedy průchodnost kola terénem. Novinka zaručuje i možnost řadit v tahu či bez pohybu klik, a to takřka okamžitě. Nevýhodou je vyšší hmotnost a cena, menší účinnost zrychleného převodu i potřeba speciální konstrukce rámu.

Značka TruVativ nebyla první a není ani jediná, kdo tento systém nabízí, nejvíce ho ale propaguje. Zatím je určen především pro vyznavače technických MTB disciplín.

Převodovky - šance pro řemeny?

Řetěz není nejideálnějším transportérem síly, rychle se opotřebuje, vyžaduje údržbu, může jej postihnout defekt.

Řemen by mohl být mnohem lepším řešením, jeho rozšíření ale brání současný způsob změny převodů. Nasazení řemenů místo řetězů by totiž znamenalo také zásah do konstrukce rámu, řemen totiž na rozdíl od řetězu nelze rozpojit.

Nebo se snad po zmínkách o planetových převodovkách a variátoru blýská i zde na lepší časy? Těžko s určitostí předvídat, nicméně na cyklistických veletrzích už bylo k vidění několik variací na toto téma, a to i u horských kol. Bylo jich málo, ale byly, na rozdíl od loňska. Semínko klíčí.

Řemeny místo řetězu

Bez duše jako u aut

I když jsou stále více rozšířeny běžné sestavy plášť-duše-ráfek, u horského kola je již několik let běžnou možností volby i bezdušové provedení plášťů a ráfků. Nabízí větší komfort jízdy i odolnost proti defektu. Od roku 2009 se také poprvé, pomineme-li několik spíše marketingových vlaštovek z předchozích dvou let, výrazněji prosadilo i na silničních kolech. Výběr produktů citelně vzrostl, byť stále jde o výraznou menšinu nabídky.

Dresy z bambusu i korýšů

Už dávno jsme přivykli bavlně či vlně v běžném oblečení, ve sportu pak pro větší komfort pohybu funkčním textiliím z umělého vlákna. Jenže ani tady příroda neřekla poslední slovo. Na trhu již jsou různé produkty z ovčí vlny Merino, vývojáři ale pracují i s mnohem "exotičtějšími" materiály: bambusovým vláknem, sójou v kombinaci s bavlnou či výtažky z mořských korýšů (chitosan).

Přidáme-li třeba dřevěné mezipodešve špičkových treter s karbonovou podrážkou, k dokonalosti chybí snad už jen přilby z kokosových ořechů...

Na tretry buď s fénem, anebo strčit do trouby

Skrze chodidlo nohy a tretru je síla přenášena do pedálů: je tedy logické dopřát právě této partii maximální oporu při zachování pohodlí a také zdraví nohy. Ani v cyklistice proto nejsou neobvyklé ergonomicky řešené, či dokonce tepelně tvarovatelné vložky do bot.

Australská firma Bont nabízí přizpůsobení tretry noze následujícím způsobem: v troubě zahřát na 80 stupňů a obout. Vnitřek boty se dokonale přizpůsobí vaší noze. V troubě si tak vedle oběda upečete také boty na míru. Počet cyklů přitom není omezen, na rozdíl od počtu porcí oběda.

Magnetické pedály

Výhody nášlapného mechanismu pedálů jsou známé, mnoho cyklistů z něj ale stále má obavy. Francouzský Mavic představil nový systém spojení tretry s pedálem - prostřednictvím magnetu. Tretra má podrážku s profilem ve tvaru X, do něhož pedál zapadne, přičemž spojení jistí magnet.

Noha si snadno najde svou pozici na pedálu, lépe na něm drží a přitom je velmi snadné ji sundat. Toto řešení se zdá vhodné pro cykloturisty či pro městský provoz.