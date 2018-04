Cykloexotika kousek od Prahy: kraj fríských koní, totemů i obřích sekvojí

Kolem fríských koní

Náš cyklovýlet můžeme zahájit v Benešově u Prahy, kam denně jezdí z Prahy několik vlaků. Pokud nám maximalistická trasa o délce 85 km přijde moc dlouhá, můžeme se posunout vláčkem motoráčkem "Vlašimka" do Postupic.

Fríský kůň Smolně černý fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Soudí se, že jeho počátek je třeba hledat v době před 3000 lety. Je to původní severoevropské plemeno, blízké koni armonickému. Pochvalné zprávy nám o něm zanechali již staří Římané, kteří chválili jeho výkonnost. Své jméno dostal podle nizozemského Fríska.

Zámek s parkem v Konopišti necháme protentokrát za zády a od nově zrekonstruovaného nádraží v Benešově se dáme směrem k pivovaru, za nímž najedeme na opuštěnou výpadovku směr Popovice. Vedlejší silnice s minimálním provozem se klikatí údolím benešovského potoka a příjemně stoupá ke Skalici.

Projedeme Dolní Podhájí a zanedlouho po levé straně spatříme budovy statku Pecínov. Již za Marie Terezie tu byl vybudován hřebčín a od té doby koně k Pecínovu neodmyslitelně patří. Před několika lety byl sice statek přebudován na luxusní hotel, unikátní plemeno fríských koní tu však stále chovají a tak můžeme jejich stádo spatřit na rozlehlých pastvinách.

ZOO a dorty na zámku

Teď nás čeká první větší stoupání k Pozovu, kde odbočíme vlevo na polní cestu pokračující do samoty Mokliny a dále do Roubíčkovy Lhoty. Na tomto úseku, vedoucím po náhorní planině skrze rozlehlá pole, můžeme poprvé spatřit Velký Blaník a Podblanicko v celé jeho kráse.

Děti na Jemništi jistě zaujme malá ZOO Kavárna s historickým interiérem na Jemništi

V obci Lísek mineme nádraží a směřujeme k nedalekému zámku Jemniště. Tady, v blízkosti zemanské tvrze ze 14. století vznikl v roce 1723 barokní zámek Jemniště. Zámek i rozsáhlý anglický park je přístupný a jeho interiéry jsou vybaveny dobovým nábytkem a sbírkami rodiny Sternbergů ze 17.-19. století.

Čekání na prohlídku můžeme strávit s kávou a sladkým zákuskem v zámecké kavárně upravené ve stylu 30.let nebo se můžeme vydat do rozlehlého parku s malou ZOO. Chovají zde například lamy, klokany nebo mluvící papoušky.

Za kanadskými totemy

Z Postupic se dáme po červené turistické značce do osady Chalupy a dále po pravém břehu potoka Chotýšanka klesneme do chatové osady Albatros ukryté v zalesněném údolí.

Tady má postavenou chatu pan Jan Šiška, 88letý tramp a chatař z Benešova. Nebylo by na tom nic tak zvláštního, kdyby kolem jeho srubu nestálo hned několik desítek totemů - od metr vysokých vyřezávaných emblémů kanadských provincií, až po "klasický" desetimetrový totem s vetknutými křídly.

Chloubou pana Šišky je nově postavených šest totemů, které jsou zmenšenou replikou nejslavnějšího "lesa totemů", stojícího v centru kanadského Vancouveru. Totemy jsou volně přístupné a pokud nemáte kolo, dostanete se k nim také pěšky od vlakové stanice "Městečko u Benešova".

Podblanicko

Starý hrad a Čínský pavilón ve Vlašimi

Z Městečka pokračujeme po polní cestě vinoucí se mezi rybníky k železniční stanici Domašín. Po prudším stoupání lesem najedeme na slepou silnici směřující do Hrazené Lhoty, odkud po polní cestě sjedeme do Polánky, kde se napojíme na silnici vedoucí do Vlašimi.

Hned za cedulí "Vlašim" před sebou spatříme jednu z ikon vlašimského parku, tzv. Znosimskou bránu. Jeden z nejstarších anglických parků nejenom u nás, ale v celé střední Evropě prodělal v minulých letech zásadní renovaci a rozhodně stojí za naši pozornost.

Ve vlašimském parku nezabloudíte

Proslul zejména romantickými stavbami, budovanými hrabětem Auspergem v letech 1775 – 1785. Tehdy bychom tu například našli Maurskou fontánu, tureckou mešitu, benátskou studánku nebo chrám lásky na ostrůvku uprostřed jezírka. Dodnes se z té doby dochovaly tři pseudogotické brány, replika starého hradu tyčící se nad řekou Blanicí a unikátní čínský pavilón s vyhlídkovým ochozem.

Park je volně přístupný cyklistům a návštěvníci mohou využít nejenom dobře udržovaných cest, ale také naučné stezky, jež prochází nejzajímavějšími částmi parku. Po hlavní cestě vedoucí skrze park dojedeme až k zámku s muzeem, vyhlídkovou věží a zámeckou vinárnou.

Jestliže ale mohu doporučit ve zdejším kraji skutečně proslulou restauraci, pak bychom měli ještě v sedlech vydržet a s pořádným hladem dorazit do 5 km vzdálené vesnice Kondrac. Rodinná restaurace "U Matoušků" v Kondraci je v širokém okolí známá svou tradiční kuchyní, nízkými cenami a velkorysými porcemi.

Renovovaný Čínský pavilon ve Vlašimském parku

Za nejvyššími sekvojemi do Ratměřic

Sjedeme do Louňovic a po červené značce pokračujeme do Zvěstova. Cestou se můžeme zajet podívat k dalšímu romantickému parku do Odlochovic s barokní kaplí sv. Jana Nepomuckého a navštívit zde kavárnu či umělou jeskyni.

To už se blížíme k parku v Ratměřicích, nad jehož korunami stromů už zdálky vidíme vyčnívat dvě pravidelné špičky. Dva sekvojovce obří (Sequoiadendron giganteum), které zde rostou, jsou největší v Čechách. Přes 150 let staří a více než 40 metrů vysocí velikáni pocházejí původně z kalifornských hor Sierra Nevada. Kromě nich v parku najdeme liliovníky, tisy, jedlé kaštany a jiné vzácné stromy.

Z Ratměřic pokračujeme přes lesnatou "hrbatinu" Džbány směrem k Benešovu. Z mnoha možností doporučuji zvolit trasu přes Jankov a Strženec, v Dubovce odbočit na pěknou lesní cestu vedoucí k hájovně Kopaniny a přes nám už známý Pecínov dojet zpět do Benešova. Před sjezdem do Posázaví se ale nezapomeňte ještě jednou zastavit a rozloučit se s tímto krajem posledním pohledem na bájný Blaník…