Na kole za největší bitvou v Česku. Putování okolím Ústí nad Labem

Co stojí za návštěvu Hrad Střekov - je zřícenina, která tvoří výraznou dominantu a symbol města Ústí nad Labem. Stojí na 100 metrů vysoké nepřístupné znělcové skále nad pravým břehem řeky Labe ve čtvrti Střekov. Byl postaven v roce 1316, aby chránil důležitou obchodní cestu do Německa. Působí velice romanticky a tak byl v minulosti vyhledáván umělci. Inspiraci zde hledali např. Johann Wolfgang Goethe, Richard Wagner nebo Karel Hynek Mácha. Větruše – výletní zámeček se nachází na kopci nad řekou Labe. Vede k němu lanová dráha z obchodního komplexu Forum v centru Ústí nad Labem. Z její vyhlídkové věže je jedinečný výhled na město, do labského údolí i na hřeben Krušných hor. Okolí Větruše slouží jako odpočinková a relaxační zóna města. Najdete zde restauraci, hotel, přírodní a zrcadlové bludiště a či dětské hřiště a sportoviště. Jezero Milada – je první velkou vodohospodářskou rekultivací bývalé jámy zbylé po těžbě hnědého uhlí nedaleko Ústí nad Labem. Dnes těžební lom připomíná jen svým jménem, které po něm zdědilo. Je čtvrtým největším jezerem v republice, jeho napouštění začalo v roce 2001 a bylo ukončeno v létě 2010. Dnes je celá lokalita upravena na rekreační oblast s výbornou infrastrukturou. Kaple Nejsvětější trojice na vrchu Horka - barokní kapli nechal v letech 1690 - 1691 postavit František Krakovský z Kolovrat jako poděkování za to, že jeho rodinu ušetřila morová epidemie. Jejím autorem byl Jean Baptist Mathey. Kaple má netradiční trojboký půdorys symbolizující Boží Trojici, které je zasvěcena. Podél cesty vedoucí ke kapli byly nainstalovány zastavení křížové cesty. Jubilejní památník – postavený rakouskou vládou k uctění všech padlých vojáků v bitvě u Chlumce. Postaven byl ke stému výročí této bitvy. Jedná se o největší památník připomínající tuto událost. Tyčí se do výše 26 metrů a jako jediný se může pochlubit vnitřním prostorem.