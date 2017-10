Mistrovská vyjížďka. Projeli jsme Korutany s olympijským vítězem

Může se hodit Jan Ullrich a doping

Jan Ullrich (43) patří k nejúspěšnějším profesionálním cyklistům přelomu 20. a 21. století: Tour de France, nejslavnější etapový závod světa, jednou vyhrál (1997) a pětkrát v něm skončil druhý. Na letní olympiádě 2000 v Sydney pobral zlato ze silničního závodu jednotlivců a stříbro za časovku, na svém kontě má i vítězství ze španělské Vuelty (1999). Podobně jako na jiných cyklistech z té doby i na Ullrichovi ulpěl stín dopingu. V roce 2006 byl obviněn z užívání nedovolených podpůrných prostředků a byl mu znemožněn start na Tour de France. Ullrich všechna nařčení zprvu rezolutně popíral a k použití nelegálního dopingu se přiznal teprve po několika letech. Jeho sportovní výsledky byly soudně anulovány počínaje rokem 2005; olympijské vítězství i triumf na Tour de France mu tedy „papírově“ zůstaly. Klopeiner See: výjimečné jezero

Plocha Klopeiner See v porovnání s ostatními korutanskými vodními plochami neohromí, jen mírně přesahuje jeden čtvereční kilometr. Od svých větších „konkurentů“ se liší pravidelným oválným tvarem – nejlépe si jej uvědomíte pohledem z vyvýšené terasy nad jižním okrajem jezera – a také teplotou vody. Ta se totiž v letním období drží i na náročné korutanské poměry nebývale vysoko a na vrcholu letní sezóny dosahuje neuvěřitelných 29 °C. Je to způsobeno velmi pomalým pohybem vody, průměrný průtok při opuštění jezera směrem do Drávy činí jen 35 litrů za sekundu. Voda má tak dostatek času se pořádně prohřát.

Podobně jako jiná korutanská jezera má i Klopeiner See vodu velmi čistou, není to ale zadarmo. Území, odkud do jezera voda přitéká, je již desítky let kompletně odkanalizované a jsou zde přísné restrikce na používání pesticidů. Zajímavostí je i systém, který z hlubin jezera pomáhá odvádět odkysličenou vodu, jež prospívá vodní flóře. I proto jsou dnes tyrkysové vody Klopeiner See průhledné do hloubky mnoha metrů. Rennrad Camp 2018

Příští rok se Rennrad Camp s Janem Ullrichem a dalšími výbornými cyklisty uskuteční opět v Hotelu Marko u Klopeiner See, pravděpodobně na přelomu května a června. Informace

www.hotel-marko.at: Webové stránky Hotelu Marko, který slouží jako základna Rennrad Campu a akci spoluorganizuje.

www.kaernten.at: Přehled turistických možností v Korutanech, včetně rozsáhlé sekce v češtině (www.korutany.com). Doprava

Jezero Klopeiner See je vzdálené 25 kilometrů východně od korutanské metropole Klagenfurtu. Z Prahy je to sem po silnici 530 kilometrů, z Brna o stovku méně. Nejbližší železniční stanice Tainach-Stein je od jezera vzdálená 3 kilometry; spojení najdete na webu železnic rakouských (www.oebb.at) i českých (www.cd.cz).