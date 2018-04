Cyklistům pomůže na Klínovec i lanovka

Na nejvyšší vrchol Krušných hor na české straně-Klínovec-se mohou cyklisté vyvést i se svými koly lanovkou.

Zajímavé výhledy na Krušnohoří i okolí odměnou za poměrně náročný sportovní výkon nabízí cyklistům Klínovecko - popovský okruh označený číslem 2005. Z trasy dlouhé pětačtyřicet kilometrů procházející okolím Božího Daru a Jáchymova je však možné na mnoha místech odbočit a zvolit kratší variantu. Jedna z nich například nabízí svezení sedačkovou lanovkou na Klínovec. Trasa vychází z Božího Daru ve výšce 1028 metrů nad mořem. Před začátkem jízdy se vyplatí navštívit místní informační centrum nedaleko radnice. Otevřené je denně od osmi do osmnácti hodin a lze zde získat cykloturistickou mapu a potřebné informace. Centrum je zároveň i obecním muzeem. Od božídarského informačního centra vede okruh po silnici ve směru na Horní Blatnou k informačním panelům na začátku naučné stezky Blatenský příkop, odtud pak dále podél božídarského Špičáku k biatlonovému středisku Eduard a osadě Mariánská. Z ní lze pokračovat do Jáchymova buď kratší cestou přes Nové Město, nebo do lázeňského městečka dojet po základní trase přes vrch Popov. Odměnou za jízdu po této trase bude za dobrého počasí pohled od Popovského kříže do údolí Ohře. V Jáchymově je možné navštívit muzeum v budově Královské mincovny. Pokračovat v putování potom mohou zdatnější cyklisté na rozcestí Pod kozím vrchem, a odtud pak náročným stoupáním s téměř půlkilometrovým převýšením přes Plavno a Léno až na Klínovec. K nejvyššímu vrcholu české části Krušných hor se však lze dostat od jáchymovského kulturního domu i o něco pohodlnější cestou. Stačí vyrazit po silnici mezi kulturním domem a sanatoriem Curie přibližně tříkilometrovým stoupáním ke spodní stanici lanové dráhy. Lanovka jezdí kromě pondělí od devíti do šestnácti hodin v půlhodinových intervalech a je možné přepravit i jízdní ko lo. V areálu horní zastávky lanové dráhy se lze před závěrem cesty občerstvit a poté sjet z výšky 1244 metrů nad mořem do Božího Daru. První kilometr cesty vede po silnici, poté odbočuje vlevo opět do terénu, kde protíná sjezdovky na Neklidu. Výlet končí jízdou po sjezdovce nad hotelem Praha.