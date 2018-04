Cyklistky, v čem na kolo? Na ostro, radí odborníci

Ponožky

Dámský model znamená ve většině případů jen design a odpovídající velikosti, funkčnost je shodná s unisex modely. Mnohdy je ale důležitější výška ponožky – čím nižší, tím méně bude v civilu patrný přechod mezi opálením a bílou pokožkou (a že slunce při jízdě na kole připaluje!). Na rozdíl od kraťasů ale rozhodně není dobré obouvat boty na ostro, pokud nejde o speciálně upravené modely, například pro spinning či triatlon. Přilba

V tomto případě nelze jednoznačně říci, že by dámská verze byla vítězstvím. Tvar hlavy je různý bez ohledu na pohlaví. Určitá výhoda tedy tkví jen v tom, že přilba pro ženy možná bude spíše drobnější. Brýle

Unisex modely jsou většinou příliš velké, proto může být spásou drobnější dámský model. Úspěch dobré volby však záleží především na tom, z jakého množství můžete vybírat a kolik modelů můžete porovnat. Tretry

U obuvi platí téměř to samé co u přileb. Tvary nohou se různí, není obecným pravidlem, že dámská nožka je nejen menší, ale i užší a celkově drobnější. Právě na to sází výrobci nabízející dámské modely – jednak na posunutí velikostního rozpětí směrem k menším číslům, jednak na užší konstrukci. Chybou ale rozhodně není zařadit do výběru a vyzkoušet i pánské verze, pokud vyhovují velikostně.

Návleky na ruce a nohy

Najít v tomto segmentu produkt určený ženám je hledáním populární jehly v kupce sena. Téměř vždy skončíte u nejmenší velikosti unisex modelu. Ta sice zřejmě bude vyhovovat šířkou, ale už ne délkou. Tady je každá rada drahá. Bundy, větrovky a ostatní doplňky

Pro bundy, ať už zimní, větrovky nebo pláštěnky, platí u střihu vesměs to samé co u dresů. I zde je přizpůsobení anatomii ženské postavy žádoucí a praktické, stejně tak u dlouhých kalhot.

Autor článku Rudolf Hronza je šéfredaktorem magazínu VELO. Nejnovějším projektem magazínu je CD-ROM "Na horském kole podél českých řek", kde zájemci najdou 27 tras. Více ZDE.