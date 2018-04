Cyklistiku čeká malá revoluce

Nová kola představila na veletrhu sportovního zboží Sport Prague o minulém víkendu firma Giant.

Elektrokolo

Hitem českého podzimu by se mohlo stát "elektrokolo" - bicykl, který se vyvíjí už dlouhá léta, ale teprve v posledním období se ho podařilo doladit tak, aby se mohl stát masovým dopravním prostředkem. V Číně a Japonsku už tvrdě útočí na své starší elektřinou nepoháněné bratry. V Evropě je to horká novinka, u nás jde o naprostou premiéru.

Je to kolo pro ty, kteří nechtějí jen zuřivě šlapat do pedálů, ale jet na výlet a co nejméně se zpotit. A také kolo pro ženy, jež chtějí stačit svým sportovnějším partnerům a dorůstajícím synům, kolo pro seniory či pro lidi s handicapem...

Model Lafree připomíná obyčejné cestovní kolo. Jen pod sedlem má nenápadnou baterii ženoucí elektrický motorek, jenž umožní kolu jet běžně rychlostí 25 kilometrů za hodinu po dobu asi tří hodin. Motor i vlastní pohon lze střídat. Z normálního šlapání do komfortní jízdy "zadarmo" lze přejít pouhým stisknutím tlačítka. Po jízdě se baterie jednoduše opět dobije.

Elegantní business bike

"Business bike" je kolo, na něž lze nasednout v tmavém obleku nebo v drahém kostýmu bez rizika, že by se oděv znečistil, potrhal, jízda na něm byla nepohodlná a manažerka známé firmy nebo úředník banky na něm vypadali jako sportovní maniaci.

Stříbřitý "business bike" působí mezi běžnými koly podobně jako luxusní vůz Jaguar mezi obyčejnými automobily. A přitom je to vlastně jen vylepšené a jinak uzpůsobené horské kolo. Má 24 převodů, celoodpružený rám, odpruženou vidlici - až potud vše zdánlivě v normálu. Ale také elegantní blatníky, futuristický nosič, speciální stříbřitý kryt řetězu, hliníková loukoťová kola a decentní stojan.

Mělo by to být kolo, na kterém se advokát nemusí bát přijet na důležité jednání s klientem nebo lékař na službu do nemocnice. O víkendu je pak možné tento bicykl vytáhnout do přírody, kde na lesních cyklostezkách odvede stejně dobrou službu jako kolo horské, crossové nebo trekkingové.

Kosmické kolo

Poslední novinkou je revoluční, opět celoodpružené kolo, jež bylo vyvinuto, aby šetřilo páteř. Sedí se na něm úplně jinak, mírně v záklonu a pohodlněji než na všech ostatních běžných kolech.