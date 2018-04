Cyklistickou stezku chodci nerespektují

Podle vyhlášky smějí takto označeného pruhu nebo stezky užívat pouze cyklisté anebo osoby vedoucí jízdní kolo. Jiným účastníkům silničního provozu je jejich užívání zakázáno. "Stezku by měli využívat pouze cyklisté, ostatní, ať už chodci nebo lidé na kolečkových bruslích tam nemají co dělat ,a měli by si uvědomit, že se vystavují nebezpečí," řekl vedoucí žďárského dopravního inspektorátu Miloš Trojánek. Těm, kteří vyhlášku porušují, hrozí . "Záleží na přestupku. Policista to může vyřešit domluvou nebo udělením blokové pokuty," potvrdil mluvčí žďárské policie Václav Kučera. I přes hrozbu finančního postihu dopravní značku Stezka pro cyklisty ale ve Žďáru příliš mnoho lidí nerespektuje, a často se tu stávají ošklivé dopravní nehody. "Naposledy se nám v červnu na výjezdu ze stezky u Restaurace Sauna čelně srazili dva cyklisté. Jeden z nich byl přitom vážně zraněn a škoda na kolech dosáhla dvou tisích korun," dodal Kučera. Složitou situaci si uvědomují jak policisté, tak obyvatelé města. "Někdy je to tady opravdu o život. Asi nejhorší jsou mladí cyklisté, kteří jezdí strašně rychle, a potom malé děti. U těch nikdy nevíte, co udělají. Najednou vám vběhnou pod kolo, a malér je tady," uvedl Petr Krejčík ze Žďáru nad Sázavou. "Je to tu špatně vymyšlené. Mělo to být širší a měla být oddělená část pro chodce a část pro cyklisty. Už několikrát jsem viděla nepříjemnou srážku cyklisty s malými dětmi na kolečkových bruslích. Naštěstí to vždy skončilo pouze odřeninami," řekla jiná obyvatelka města Hana Jarošová. "Čas od času se tam nějaký malér stane," přiznal ředitel Městské policie ve Žďáru nad Sázavou Antonín Chroust. Strážníci městské policie jsou ale proti chodcům a bruslařům nerepektujícím vyhlášku bezmocní. "Naši strážníci mohou udělit sankce jen pokud někdo poruší zákazovou dopravní značku. V případě cyklistické stezky jediné, co můžeme, je chodit tam a napomínat," dodal Chroust. Podle ředitele Chrousta největší problémy způsobují majitelé psů, kteří své čtyřnohé mazlíčky nechávají po cyklistické stezce volně pobíhat. Původně se uvažovalo o tom, že by ve Žďáru vznikla stezka zároveň pro chodce a pro cyklisty. "To by bylo nejlepší řešení. Mohlo to být o třetinu širší, a ta by mohla být určena právě pro chodce," dodal Trojánek. Vedoucí žďárského odboru dopravy a komunálních služeb Jaroslav Kadlec však tento původní záměr popřel. "O stezce vedoucí od konce hlavního náměstí na Pilskou nádrž se vždy uvažovalo jako o stezce cyklistické, a tak také bylo vydáno stavební povolení," řekl Kadlec. Město neuvažuje o tom, že by cyklistickou stezku nějak rozšířilo nebo upravilo dopravní značení na stezku pro chodce a pro cyklisty. "Lidi porušují vyhlášku, ale vzájemnou ohleduplností se dá dosáhnout mnohého. Navíc v současné době připravujeme stezku pro chodce, která povede po stejné trase jako stezka cyklistická, jenom po druhém břehu řeky," uvedl Kadlec. Trasa by se měla začít budovat příští rok.