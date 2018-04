Cyklistickou stezkou kolem Labe

V Lochenicích u pozdně barokního kostela Narození Panny Marie z 18. století odbočuje trasa vpravo, po místní komunikaci překračuje řeku a u Skaličky se napojuje na vedlejší silnici z Hradce Králové do Jaroměře.

Mírně stoupá na horní hranu terénní vlny nad Skalici, aby se pod Čibuzským kostelem opět vrátila do údolí. Labe přetíná u odbočky do Smiřic a projíždí Vlkovem a Rasoškami. Za vesnicí přejíždí Rasošský potok a přijíždí do Josefova.

Město Josefov vzniklo na konci 18. století, kdy byla na ploše 289 ha postavena vojenská pevnost. Areál pevnostních objektů a městských domů zůstal v téměř nezměněné podobě zachován do současnosti, zbořeny byly pouze brány. Představuje proto ojedinělý doklad pevnostního stavitelství konce 18. století a byl pro tyto své hodnoty vyhlášen městskou památkovou rezervací.

Pevnost, která se po svém vybudování nikdy vojensky neuplatnila, byla roku 1888 zrušena a využívána hlavně jako zajatecký tábor. Nejvíce válečných zajatců do jejích prostor bylo umístěno v období 1. světové války, kdy jejími prostorami prošlo 40.000 Rusů, Srbů a Italů. Obranný systém podzemních chodeb je částečně zpřístupněn - vchod je před někdejší Hradeckou branou po levé straně při silnici, po které se přijíždí od Hradce do Josefova.

Historii nejen Josefova, ale i Jaroměře přibližuje expozice muzea umístěného v bývalé radnici. Na náměstí v Josefově odbočuje trasa vpravo po silnici na Třebechovice. Necelé dva kilometry od města projíždí vesnicí Nový Ples a Plesským lesem. Na konci lesa u Smržovského potoka odbočuje vpravo do Lejšovky a za vesnici na křižovatce opět vpravo a přijíždí na horní konec Smržova.

Zde trasa odbočuje vpravo, dostane se dolů do vesnice, kterou projede až na její konec při okraji les, kde stojí malá poutní kaple postavená roku 1879, kolem které byla roku 1882 postavena křížová cesta. Od kaple se cesta vrací zpět vesnicí a nahoře na křižovatce pokračuje rovně do Hubilesu, Čibuze a Skalice. Na konci Skalice opouští silnici a po místní asfaltové komunikaci podél Černilovského potoka dojede do Skaličky, odkud po silnici směřuje do Ruseka, na Pouchov a do Hradce Králové.