Cyklisté získají nové stezky

Dvě nové cyklistické stezky a dokončení trasy podél Radbuzy - to jsou jen některé z projektů, které na letošní rok chystá plzeňská radnice. "Rádi bychom vytvořením pásu pro cyklisty vyřešili složitou dopravní situaci na silnici z Plzně-Bílé Hory do Zruče, protože v místech se poslední dobou staly kolize mezi cyklisty a auty. Novou stezku plánujeme v Lochotínském parku, kde je zatím pouze cesta pro pěší. Tu ovšem využívají také cyklisté. Tím, že bude dokončen poslední úsek trasy podél Radbuzy, bude propojen střed města s jeho okrajem," popisuje Pavla Dyntarová z úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně. Dyntarová připomněla, že realizace těchto projektů je podmíněna dotacemi se Státního fondu dopravní infrastruktury. "Předběžné náklady představují téměř 11 milionů korun. Kromě těchto akcí však počítáme i s dalšími investicemi v již existující síti cyklostezek ve městě," vysvětlila Dyntarová. Těch je podle informací Generelu cyklistických tras města na 350 kilometrů. Většina z nich je prozatím označena pouze červeným pruhem na chodníku, ale chybí jejich správné dopravní označení. "Jedná se například o trasu ze Štruncových sadů na Doubravku, ulici U Trati, nebo Prvomájovou. Plánujeme i další stavební úpravy chodníků vhodných pro pohyb cyklistů," sdělila Dyntarová. Pásu pro cyklisty by se tak měl dočkat například chodník podél Vejprnické ulice do Skvrňan, prodloužena - o průjezd městem - bude i stávající část mezinárodní trasy číslo 3, která povede z Prahy přes Plzeň až na hraniční přechod Česká Kubice. "Vzhledem k tomu, že v okrajových částech města končí většina stezek, které do krajské metropole přivádějí cyklostezky z okolních mikroregionů, chceme je propojit okruhem, aby bylo možné se v případě potřeby Plzni úplně vyhnout nebo se z nich dostat na městské cyklotrasy," doplnila Pavla Dyntarová.