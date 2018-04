Cyklisté v Českém ráji mají další autobus

13:18 , aktualizováno 13:18

Cyklisté mířící do Českého ráje mají důvod k radosti - nabídka snazšího cestování v oblasti se rozšiřuje. Speciální autobusy, do kterých mohou cyklisté s koly, slavily loni veliký úspěch, a tak k nim letos přibyla i linka z Mladé Boleslavi. Turisté tak mají možnost vyrážet do Českého ráje po šesti trasách.