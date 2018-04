Cyklisté se vypraví první májový den do Luhačovic a do Libavé

Netradiční oslavu letošního 1. máje připravila pro milovníky cyklistiky zejména ze Zlína a okolí Asociace technických sportů Zlín. "Naplánovali jsme tři různě dlouhé a náročné trasy ze Zlína do Luhačovic. Akci jsme nazvali Otvírání studánek, protože v luhačovických lázních čeká účastníky prohlídka lázní a jejich léčivých pramenů s výkladem průvodce," řekl vedoucí asociace Jiří Mecerod. Také milovníci turistiky v Olomouci naplánovali na zítřejší den výlet, a to do vojenského výcvikového prostoru. Organizátoři akce sice měli obavy, že armáda kvůli výcviku a problémům s neukázněnými lidmi na minulých turistických akcích letošní výlet nepovolí, nakonec však správa Libavé uzavřenou část vojenského prostoru zpřístupnila.