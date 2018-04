Cyklisté na českých silnicích: lovná zvěř

Anketa: BOJÍTE SE S KOLEM NA SILNICI? Jan Pirk

profesor, světově uznávaný kardiochirurg, aktivní triatlonista



V Praze nejezdím. Uzákonil bych nošení přilby. Zabrání 75 procentům úrazů lebky. Našimi dárci srdce bývají nejčastěji cyklisté... Své děti a vnoučata bez přilby na kolo nepouštím. A nosím ji i sám, i když na mě jednou řidič křičel: Co to máš na hlavě, ty debile! Ondřej Sosenka

vítěz Závodu míru 2001, prošel stájemi v Itálii i Polsku, nyní Acqua e Sapone



I když jsou italští řidiči pověstní, k cyklistům mají větší úctu než v Česku. Tady mi přijde, že ho považují spíš za překážku, kterou je potřeba rychle zdolat. Každý týden na mě při tréninku někdo řve z auta. Díky mé dvoumetrové postavě si však zatím nikdo na nějaký větší útok netroufl. Radim Kořínek

nejlepší český biker, tým ČS MTB, účastník olympiády v Sydney



Jednou jsem viděl zblízka, jak náklaďák na hlavní silnici smetl starou paní na kole, letěla jako papír do pole... Ten obrázek se mi někdy vybaví, jsem fakt opatrný. A když do mě nějaký řidič hodně nevybíravě najede a potkám ho pak na semaforu, bouchnu mu aspoň dlaní do střechy, aby se trochu probral... Luboš Lom

bývalý profesionál v Itálii, nyní obchodník a aktivní cyklista



No, příhod mám spoustu, naštěstí vždycky dopadly dobře. Občas skončily zahozením řidičových klíčků od auta do pole. Ale jednou naopak autobusák zavřel rozzuřeného cyklistu v kabině a odvezl ho na policii. Cyklista se u nás musí ubránit sám. Kája Polívková

mistryně světa v kvadriatlonu a bývalá reprezentantka na horském kole.



Před třemi lety jsem si zažila u Šeberova u Prahy drama. Řidič autobusu MHD mě bokem strčil do příkopu. Spadla jsem, odřela se, potloukla a vykloubila si prsty na ruce. Manžel Petr za ním vyrazil, postavil se před něj s kolem na křižovatce, ale on ho zkusil přejet. Petr ho chytil na zastávce a prokopl mu zadní světlo. To šofér konečně vystoupil a vyhrožoval policií. Ale pasažéři řekli, že vše dosvědčí pro nás. Přijela sanitka i policajti. Řidiče pak za to vyhodili z práce, proto jsme ani nepodávali žalobu. Jiří Ježek

paralympijský vítěz, mistr světa a Evropy



Nejhorší zkušenost jsem zažil v lednu u Mělníka. Na silnici mě srazil řidič terénního auta a ještě mi dal pěstí do obličeje, že prý jsem mu odřel lak. Policajti mě vyslýchali přes hodinu, pomláceného a zpoceného na mrazu, málem mě zabásli. Přitom já skončil večer v nemocnici. Podali jsme trestní oznámení a řidiče dnes stíhají za výtržnictví.